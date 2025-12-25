Divieto di circolazione o di accesso
Santo Stefano: mattinata senza auto nelle vie del centro

Dalle 9 alle 13

Altamura - giovedì 25 dicembre 2025 21.52
Per la giornata festiva del 26 dicembre 2025, in orario mattutino (dalle ore 9.00 alle ore 13.00) e in alcune vie del centro, è indetta dal Comune una "Giornata senza auto". Con questa iniziativa, anche in considerazione del periodo festivo, s'intende favorire momenti di socialità e di mobilità alternativa, evitando l'uso del mezzo privato, a beneficio di tutti.

In base all'ordinanza del comando di Polizia locale, sono interessate queste vie: Piazza Zanardelli, da angolo via XX Settembre ad angolo viale Martiri; Via Ottavio Serena; Via XX Settembre; Via Garibaldi da piazza Resistenza a via V. Lavigna; Corso Umberto I da piazza S. Lorenzo a piazza della Resistenza; Piazza Mercadante; Viale Martiri da angolo via O. Serena a via Manzoni.

La sospensione della circolazione riguarderà tutti i veicoli a motore ad uso privato, con l'esclusione dei veicoli elettrici. Sono autorizzati a circolare i mezzi pubblici, i veicoli per l'emergenza e quelli necessari ad assicurare il regolare svolgimento delle attività essenziali.
