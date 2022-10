Giornata mondiale del pane: ad Altamura un ricco programma per celebrare la Dop

Nel nome del Pane di Angelo Saponara. Foto in bianco nero acquerellate dall'autore.

L'Arte di Antonio Cosola. Esposizione di timbri di pane provenienti dalla collezione di famiglia.

Il 16 ottobre sono indette la Giornata mondiale dell'alimentazione e la Giornata mondiale del pane. Per quest'ultima sarà grande protagonista la nostra città con il suo pane, la prima Dop (denominazione di origine protetta) in Europa dal 2003. Un ricco programma è stato organizzato dal Consorzio di tutela e valorizzazione del Pane di Altamura a DOP, in stretta collaborazione con il Comune e con la Regione. Domenica 16 ottobre sono previsti un convegno sulle opportunità della filiera, mostre, laboratori, aperture straordinarie di musei e luoghi della cultura (anche per il Museo etnografico dell'Alta Murgia e il Palazzo Santa Croce, già monastero), uno spettacolo teatrale e l'allestimento di installazioni artistiche in piazza Duomo.ORE 10.00 – CONVEGNO, Monastero del Soccorso, Sala Tommaso FioreA circa vent'anni dalla DOP: le potenzialità del pane di Altamura e le opportunità offerte all'intera filiera produttiva dal PNRRSALUTI ISTITUZIONALILucia Forte, Presidente Consorzio di Tutela e Valorizzazione del Pane di Altamura a DOPRosa Melodia, Sindaca della Città di AltamuraMons. Giovanni Ricchiuti, Vescovo di Altamura – Gravina – Acquaviva delle FontiMichele Emiliano, Presidente della Regione PugliaAntonio Decaro, Sindaco della Città Metropolitana di BariRossano Sasso, Onorevole Sottosegretario di Stato per l'IstruzioneDonato Pentassuglia, Assessore Agricoltura, Industria Agroalimentare, Risorse AgroalimentariSergio Fontana, Presidente Confindustria Puglia e Confindustria Bari e BatModera: Enzo Magistà, Direttore Telegiornale TelenorbaPANEL 1 – IL PANE DI ALTAMURA DOP: UNA STORIA CHE GUARDA AL FUTUROGiuseppe Pupillo, Presidente ABMC – "La storia del pane di Altamura"Federico Pirro, Professore associato di storia dell'Industria presso il Dipartimento FLESS dell'Università di Bari – "L'economia del pane tra Storia e tradizione"Loreto Gesualdo, Direttore di Nefrologia Universitaria del Policlinico di Bari – "Aspetti salutistici e nutrizionali del Pane di Altamura DOP"Amarillide Genovese, Docente di Diritto Agrario dell'Unione Europea dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro – "Etica e sostenibilità del cibo e della filiera del pane di Altamura DOP"PANEL 2 – LO SVILUPPO DELLA FILIERA DEL PANE DI ALTAMURA DOPCesare Baldrighi, Presidente di Origin Italia e già Presidente del Consorzio per la Tutela del Grana Padano DOP – "Il ruolo dei Consorzi di tutela e il valore aggiunto della DOP"Francesco Sgherza, Presidente Confartigianato Puglia – "Le produzioni artigianali linfa per la valorizzazione del territorio e della crescita del turismo enogastronomico ed esperienziale"Luigi Trotta, Dirigente Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari Regione Puglia – "Il ruolo delle regioni in materia di DOP e IGP"Gianluca Nardone, Direttore Dipartimento Agricoltura Regione Puglia – "Risorse europee per il settore grano/pane FESR e PNNR"CONCLUSIONILucia Forte, Presidente Consorzio di Tutela e Valorizzazione del Pane di Altamura a DOPORE 09.00 – MOSTRA al PALAZZO SANTA CROCE (EX MONASTERO)"Nel mare assoluto del grano al canto delle pietre di sotto"Mostra collettiva di artisti contemporanei con la partecipazione di Dario Carmentano, Giuseppe Miriello, Franco Di Pede, Mimmo Laterza, Paolo Lorusso, Paolo Maggi, Giovanna Ferrorelli, Claudio Vino, Aurora Maletik, Cosmo Laera, Nicola Lisanti, Giovanni Carlucci, Giovanni Carpignano, Iginio Iurilli, Gianni Dell'Acqua, Paolo De Santoli, Marta Salonna, Pino Lauria, Luigi Guerricchio, Angelo Palumbo, Beppe Labianca, Carla Cantore, Antonello Di Gennaro, Francesco La Centra, Anna Forte, Angelo Carbone, Roberto Linzalone, Stefano Siggillino, Giuseppe Mitarotonda, Davide Mangione, Anna Maria Di Terlizzi, Francesco Pentasuglia, Rocco Scattino, Sergio Laterza.ORE 09.00 – PALAZZO SANTA CROCE (EX MONASTERO) - MOSTRA FOTOGRAFICA | Ore 11.00 – PRESENTAZIONEPane Nostro di Nicola Nuzzolese. Gestualità nella panificazione domestica.ORE 09.00 – MOSTRE FOTOGRAFICHEORE 09.00 Chiesa di San Domenico - INSTALLAZIONE | Ore 10.00 – PRESENTAZIONEColonna Sonora di Vito Maiullari- L'opera è una libera interpretazione del territorio dell'Alta Murgia, della sua vocazione agricolo-pastorale, con un chiaro riferimento alla pratica della transumanza.ORE 17.00 – TEATRO alla Chiesa di San DomenicoPiccoli misteri di Laurent Dupont, con Rossana FarinatiGesti che evocano lo scorrere della vita tra nascita, festa, morte. Un ciclo di cui il grano e il pane ne sono antichissimi simboli.ORE 19.30 – PRESENTAZIONE LIBRO alla Chiesa di San DomenicoPane Nostro di Pedrag Matvejevic, con Silvia Godelli: a seguire Lettura poetica di Lino AngiuliFrutto di vent'anni di lavoro. Quella del pane è una grande storia, ricca di sapienza e di poesia, d'arte e di fede.Piazza Duomo – Area MeetingORE 10.00-13.00 / ORE 17.00-18.00Laboratori, proiezioni video e degustazioniORE 18.00 – SHOW COOKINGVitantonio Lombardo – Chef Stellato Michelin preparerà dei piatti a base di pane di Altamura DOPORE 19.00 – CELEBRAZIONE EUCARISTICA in CattedralePresieduta da S. E. Rev.ma Mons. Mario Paciello, Vescovo emerito di Altamura – Gravina – Acquaviva delle Fonti; Organista Luigi Alfredo Cornacchia, con la partecipazione del Coro Polifonico Saverio MercadanteORE 20.00 – CONCERTO in CattedraleLo Cunto delle genti. Uomini, fede e la ricerca della felicitàEva Immediato (voce recitante) / Daniela Ippolito (arpa)ORE 21.30 – CONCERTO in Piazza DuomoAffetti sonoriAntonio Dambrosio – Percussioni / Mallet station / Hang drumNanni Teot – Tromba / Flicorno / Live electronicsMUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE (ore 8.30 – 19.00; VISITE GUIDATE 11.00 – 17.00)Apertura straordinaria pomeridiana del museo- Una particolare attenzione verrà riservata alla sezione del pane.MUSEO ETNOGRAFICO DELL'ALTA MURGIA_ Visita guidata alla collezione, con particolare riferimento agli strumenti utilizzati in agricoltura per la coltivazione del grano, la macinazione a pietra del frumento, la panificazione. APERTURA STRAORDINARIA ORE 10.00 – 19.00MUDIMA MUSEO DIOCESANO MATRONEIIngresso con biglietto ridotto. Apertura straordinaria ore 10.00 – 13.00 | 15.00 – 18.00MUSEO DEL PANE VITO FORTEApertura straordinaria con visite guidate e laboratori. Apertura straordinaria ore 10.00 – 20.00 -ANTICHI FORNI A LEGNANunzio Ninivaggi, Laboratori sulle fasi di lavorazione del pane. Apertura straordinaria ore 10.30 – 12.30