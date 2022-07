Dehors: controlli della Polizia locale sugli allestimenti esterni

Il comando di Polizia locale sta procedendo a dei controlli sugli allestimenti esterni (i cosiddetti "dehors") degli esercizi pubblici per le consumazioni all'aperto. I controlli mirano a verificare la presenza dei permessi e la loro corretta applicazione.I controlli si stanno svolgendo con la piena collaborazione degli esercenti e sono finalizzati ad una verifica complessiva, anche a tutela delle attività che si sono comportate in modo corretto e seguendo le procedure.Quest'anno la normativa è stata particolarmente complessa. Infatti la disciplina dei "dehors" (dal francese "fuori") si è sviluppata attraverso tre diverse modalità.GESTIONE STRAORDINARIA: riconosce la facoltà del titolare di concessione di suolo pubblico per gli allestimenti esterni nel periodo dal maggio 2020 al 31 marzo 2022 di usufruire della proroga di validità della medesima fino al 30 settembre 2022, previo pagamento del canone unico dovuto per l'occupazione di suolo pubblico, anche in deroga a quanto previsto dal regolamento comunale per la disciplina di installazione e gestione di dehors;GESTIONE SEMPLIFICATA: i richiedenti di nuove occupazioni di vie, piazze e strade per l'allestimento di aree attrezzate funzionali all'attività, a far data dall'1 luglio 2022 e non oltre il 30 settembre 2022, usufruiscono delle temporanee semplificazioni procedurali e documentali disposte dalla normativa nazionale, fermo restando il rispetto della disciplina tecnica dettata dal Regolamento comunale in materia;GESTIONE ORDINARIA: a partire dal 30 settembre 2022 le occupazioni di vie, piazze e strade per gli allestimenti esterni sono integralmente assoggettate al regolamento comunale per la disciplina di installazione e gestione di dehors.