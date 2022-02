Cambio alla guida della Polizia locale

Negli ultimi giorni ci sono state diverse importanti novità per la struttura amministrativa del Comune di Altamura. E' arrivato il nuovo segretario generale titolare, Giovanni Barbera, di Biella, con varie esperienze proprio in Piemonte.Proprio Barbera ha firmato una disposizione di servizio di collocamento in ferie d'ufficio per il dirigente del quinto settore (vigilanza e servizi) Michele Maiullari che a luglio andrà in pensione e c'è un cumulo di ferie da smaltire. Con il collocamento in ferie di Maiullari, la sindaca Rosa Melodia ha firmato un decreto con le proprie determinazioni per la continuità delle attività dei servizi e degli uffici interessati. Le funzion di dirigente sono state assunte ad interim dal dirigente del primo settore Gianluca Nicoletti mentre quelle di responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza sono state attribuite al segretario generale Barbera.Rilevante la novità che riguarda la Polizia locale. A guidare il comando ora c'è Maria Paola Stefanelli, commissario superiore, vice comandante in servizio dal settembre del 2005 dopo aver vinto un concorso di funzionario - vice comandante di Polizia municipale e ora comandante del corpo. E' la prima volta che una donna dirige la Polizia locale (ex Municipale).Michele Maiullari è dirigente del Comune di Altamura da circa 25 anni.