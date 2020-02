Borse di studio per studenti delle scuole superiori, aperta la procedura

Sono aperti i termini per presentare le domande per l'assegnazione delle borse di studio dell'anno scolastico 2019/2020 da parte di studenti e studentesse di scuola secondaria di II grado.Gli interessati dovranno compilare e inviare la domanda, esclusivamente on-line, attraverso la procedura informatizzata accessibile all'indirizzo "studioinpuglia.regione.puglia.it", con termine di scadenza alle ore 12.00 del 13 marzo. La procedura è gestita direttamente dalla Regione Puglia.Per avere diritto all'erogazione della borsa di studio, l'Isee del richiedente non dovrà essere superiore a euro 10,632,94. L'importo della borsa di studio è determinato nella misura di 200 euro per ogni avente diritto.Per la compilazione della domanda sarà possibile ricevere assistenza dall'Help Desk, al numero di telefono 080.8807404 (dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 18:00) oppure scrivendo una mail.