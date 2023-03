Borgo in fiore: verde e piante per renderlo più bello

L'associazione dei B&B (bed & breakfast) di Altamura ha lanciato il concorso "Borgo in Fiore", seconda edizione. C'è tempo fino al 10 maggio per presentare il proprio allestimento. L'iniziativa intende migliorare il decoro e l'arredo del centro storico altamurano, attraverso installazioni floreali di balconi, davanzali, vetrine e in generale l'esterno di abitazioni o negozi. Inoltre intende stimolare la comunità a contribuire al miglioramento della qualità della vita e dell'ambiente urbano nonché svolgere attività di sensibilizzazione e valorizzazione del nostro territorio.L'area di riferimento è il centro storico nella sua interessa, comprensivo dell'estramurale. Il concorso è aperto a tutti i cittadini residenti o non residenti, del Centro Storico di Altamura e non prevede costi di iscrizione. Possono partecipare al concorso coloro che siano in possesso nella propria abitazione o negozio o B&B, di balconi, davanzali, verande e vetrine, esposte verso l'esterno. Gli allestimenti dovranno essere realizzati entro il 10 maggio 2023. I partecipanti potranno utilizzare qualsiasi tipo di pianta ornamentale verde e/o fiorita, annuale o perenne, erbacea o arbustiva, e non artificiale (carta, plastica o altro materiale)."Con la realizzazione degli allestimenti floreali, attraverso il contributo dei b&b, delle famiglie e dei commercianti e con il coinvolgimento di tutta la cittadinanza, si vuole promuovere la cultura della valorizzazione del verde e del patrimonio ambientale esistente", spiega il presidente Nicola Disabato.Regolamento disponibile sulla pagina Facebook "ALTAMURA B&B ASSOCIATI"