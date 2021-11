Avviso di selezione per agenti di Polizia locale

Avviso pubblico di selezione pubblica Per agente di Polizia locale - cat. C

Sul sito istituzionale del Comune di Altamura, nella Sezione Amministrazione Trasparente - Selezioni 2021, è stato pubblicato l'avviso di selezione pubblica, per titoli, per la formazione di una graduatoria per assunzioni a tempo determinato per il profilo di agente di Polizia Locale Cat. C. la scadenza per la presentazione delle domande è il 22 novembre prossimo.La presentazione della domanda si effettua on line, sul sito del Comune, previa registrazione.Al termine delle procedure, una volta stilata, la graduatoria sarà utilizzata per le assunzioni a tempo determinato di agenti di Polizia Locale secondo le necessità del Comune, nel rispetto delle disposizioni sull'utilizzo di contratti di lavoro flessibile da parte delle pubbliche amministrazioni previste dall'art. 36 del D. Lgs. n. 165/2001.Tutti i dettagli nell'avviso allegato.