Allerta meteo per vento e neve

Bollettino della Protezione civile per tutta la Puglia, previsioni per 28 e 29 dicembre

Allerta meteo di colore giallo per vento e neve su tutta la Puglia nell'intera giornata di sabato 28 gennaio e sino a mezzogiorno di domenica 29 gennaio. Questo il messaggio diramato dalla Protezione civile della Regione Puglia.In base al bollettino questo è l'evento meteorologico previsto: "Nevicate sparse con quota neve al di sopra dei 300-500 metri con locali sconfinamenti a quote inferiori ed apporti al suolo deboli o localmente moderati. Venti forti o di burrasca, nord-orientali con raffiche di burrasca forte in corrispondenza delle aree montuose. Possibili mareggiate lungo le coste esposte".La situazione sarà costantemente monitorata dalla Protezione civile regionale e locale.