Allerta meteo gialla per temporali

La sezione di Protezione civile della Regione Puglia ha diramato un messaggio di allerta meteo di colore giallo o arancione - a seconda dei diversi territori della regione - per la giornata di oggi, con validità sino alla mezzanotte circa. Per la Puglia centrale bradanica (area in cui è inserita la città di Altamura) l'allerta è di colore giallo.Evento previsto: "Precipitazioni: da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale sulla Puglia settentrionale, con quantitativi cumulati da moderati a puntualmente elevati; da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale sulle restanti zone della Puglia, con quantitativi cumulati da deboli a moderati. I fenomeni potranno essere accompagnati da rovesci di forte intensità, grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento".La Protezione civile comunale, insieme alle associazioni locali e al gruppo comunale di protezione civile, monitorerà la situazione come ha fatto anche ieri. Per la pioggia intensa di ieri, concentrata in un paio di ore, si è sviluppato - come di consueto - un problema di deflusso a valle di via Pietro Colletta e la situazione è stata tenuta sotto osservazione fino alla normalizzazione.