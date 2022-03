Al via i lavori nella villa comunale, nuovi sensi di marcia

Con le attività preparatorie del cantiere, sono iniziati i lavori alla villa comunale dove verranno effettuati interventi di messa in sicurezza nella parte pericolante e interventi di sistemazione che prevedono, ad esempio, la demolizione dei bagni fatiscenti.A partire da oggi viene parzialmente modificata la disciplina della circolazione stradale, come da ordinanza del comando di Polizia locale. Per la durata dei lavori, prevista in 200 giorni, in via temporanea vengono istituiti il senso unico di marcia in via Quintino Sella (verso via San Martino) e l'inversione del senso unico di marcia in via San Martino. Pertanto, percorrendo via dei Mille, non si potrà più svoltare in via San Martino.Inoltre viene istituito il divieto di sosta in piazza Zanardelli (di fronte alla chiesa della Consolazione), in via San Martino e in via Quintino Sella (nel tratto compreso tra via Selva e via San Martino).Il provvedimento mira a consentire l'allestimento e l'operatività del cantiere.