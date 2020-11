Webinar su “Alimentazione e Sport vs Diabete”

Combattere il diabete attraverso l'alimentazione e lo sport. Questo è il tema del webiner organizzato dalla Special Olympics Team Puglia, in collaborazione con Leo Club Altamura, Lions Club Altamura Host e Lions Speciality Club Puglia Champions, in occasione del mese dedicato al Diabete. Un incontro intitolato "Alimentazione e Sport vs Diabete" nel quale sottolineare l'importanza per le persone affette da diabetiche, di avere una sana alimentazione e svolgere una regolare attività sportiva."Spesso poi, - sottolineano gli organizzatori dell'evento online- il diabete è correlato ad altre patologie per cui oltre al diabetologo, importante è il raccordo con i medici di altre branche affinché la persona possa essere monitorata a 360 gradi".Da qui l'idea, da parte della Special Olympics (impegnata nella promozione dello sport per persone con disabilità) e delle associazioni lions (che svolgono azioni concrete di volontariato), di organizzare, congiuntamente, un incontro dove poter consultare e ascoltare il parere di medici specialisti, nutrizionista ed esperti del mondo sportivo. L'evento on line sarà disponibile sulla piattaforma Zoom e in diretta sulla pagina facebook "Special Olympics Italia Team Puglia", il giorno 27 novembre, a partire dalle ore 18,30.