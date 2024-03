"A lezione di libertà": al Palazzo Baldassarre la mostra su Tommaso Fiore

Dal 22 marzo e sino al 29 aprile, ad Altamura, nel Palazzo Baldassarre in via Fratelli Baldassarre 1, è ospitata la mostra itinerante "A lezione di Libertà. Tommaso Fiore, umanista e meridionalista, tra etica e politica", promossa dall'Istituto Pugliese per la Storia dell'Antifascismo e dell'Italia Contemporanea (Ipsaic) in collaborazione con il Consiglio Regionale della Puglia e la sua biblioteca Teca del Mediterraneo. L'iniziativa, dedicata al meridionalista altamurano, è stata organizzata in occasione del 50° anniversario della scomparsa di Tommaso Fiore (1884-1973) ed è curata da Anna Gervasio (direttrice Ipsaic), Vito Antonio Leuzzi e Raffaele Pellegrino (presidente e vice presidente Ipsaic).La mostra, ospitata dal Comune in uno dei siti della Rete museale, è fruibile negli orari di apertura del museo, dal martedì alla domenica dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00. Le scuole e gli enti culturali interessati alla visita della mostra potranno contattare l'Ipsaic al numero 080.402770 o scrivendo a antifascismo.biblioteca@consiglio.puglia.it; è possibile contattare anche Palazzo Baldassarre al numero 3402645147.La mostra è stata attuata con l'apporto degli enti del territorio che hanno aderito alla rete culturale promossa dall'IPSAIC (Soprintendenza archivistica e bibliografica della Puglia; Archivio di Stato di Bari; Archivio di Stato di Lecce; Biblioteca Nazionale di Bari Sagarriga Visconti Volpi; Biblioteca metropolitana di Bari De Gemmis; Biblioteca Provinciale La Magna Capitana di Foggia; Biblioteca-museo Bernardini di Lecce) e del Comune di Altamura, del Comune di Bari, del Comune Molfetta, della Casa Editrice Laterza, del Centro studi Piero Gobetti e del Centro di ricerca e documentazione sul confino politico e la detenzione - isole di Ventotene e Santo Stefano.La finalità dell'iniziativa didattico-documentaria è quella di fornirne una visione di insieme dell'esperienza umana, intellettuale, civile e politica, nonché della complessa opera di Tommaso Fiore (Altamura 7 marzo 1884 – Bari 4 giugno 1973), in occasione del 50° anniversario della sua scomparsa, attraverso un dettagliato percorso documentario e fotografico che venga incontro ad esigenze culturali e di studio diverse.Il tema della libertà è l'architrave della costruzione del percorso narrativo che è organizzato in cinque sezioni:1) Formazione, guerra e lotta politica (tra Altamura, Conversano, Pisa e Gallipoli; l'esperienza della guerra; l'incendio al Municipio e la conquista del Comune).2) Meridionalismo, socialismo e opposizione al regime (autonomismo e meridionalismo tra Gobetti, Dorso e Rosselli; la lotta culturale nella casa editrice Laterza: Monti, Croce, Valgimigli, De Ruggero e Omodeo; la scuola di Socrate, l'opposizione alla guerra e alle leggi razziali).3) Lotta clandestina e costruzione della democrazia (il gruppo clandestino liberalsocialista; le lettere dal carcere e dal confino; la conquista della libertà, il 28 luglio 1943; il Congresso di Bari dei CLN).4) Democrazia e identità pugliese (fra restaurazione monarchica e libertà; i reportage; i "Formiconi di Puglia", Il Risveglio del Mezzogiorno).5) La scomparsa di Tommaso Fiore.