Palazzetto Baldassarra
Palazzetto Baldassarra
Volley

Volley: Panbiscò Altamura torna a vincere, gara al cardiopalma con Fasano

Finisce al tie-break (3-2), stavolta a favore delle bianco-arancio

Altamura - giovedì 6 novembre 2025
Volley A2 femminile
6^ giornata di andata - Palazzetto "Luca Baldassarra" di Altamura
Panbiscò Leonessa Altamura - Olio Pantaleo Fasano 3-2
Set: 27-29, 25-17, 25-20, 25-27, 15-13

Un'altra partita al cardiopalma. E stavolta a vincere al tie-break sono le bianco-arancio della Panbiscò Leonessa Altamura che superano le brindisine del Fasano nel primo derby stagionale.

Nel primo set non basta una grande Tai Bierria perché le padrone di casa vanificano ben 5 palle set e subiscono la rimonta. Secondo e terzo set più agevoli, con Krasteva che inizia a salire in cattedra. Nel quarto altra battaglia che finisce ai vantaggi e di nuovo nel momento decisivo la fortuna gira le spalle all'Altamura che non concretizza altre due palle set.

Si va al quinto e decisivo set. C'è il rischio che il morale cada giù. Ma viene presto scongiurato. Dopo un inizio in salita, con cuore e orgoglio Soriani e compagne allungano e al fotofinish chiude proprio Krasteva che mette a terra il pallone numero 39 della sua gara.

Ritmi ancora una volta intensissimi. Una vittoria importante che riscatta il ko casalingo di domenica contro il Modena.
  • Leonessa Volley Altamura
