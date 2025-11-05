Volley: Panbiscò Altamura torna a vincere, gara al cardiopalma con Fasano

Volley A2 femminile6^ giornata di andata - Palazzetto "Luca Baldassarra" di AltamuraSet: 27-29, 25-17, 25-20, 25-27, 15-13Un'altra partita al cardiopalma. E stavolta a vincere al tie-break sono le bianco-arancio della Panbiscò Leonessa Altamura che superano le brindisine del Fasano nel primo derby stagionale.Nel primo set non basta una grande Tai Bierria perché le padrone di casa vanificano ben 5 palle set e subiscono la rimonta. Secondo e terzo set più agevoli, con Krasteva che inizia a salire in cattedra. Nel quarto altra battaglia che finisce ai vantaggi e di nuovo nel momento decisivo la fortuna gira le spalle all'Altamura che non concretizza altre due palle set.Si va al quinto e decisivo set. C'è il rischio che il morale cada giù. Ma viene presto scongiurato. Dopo un inizio in salita, con cuore e orgoglio Soriani e compagne allungano e al fotofinish chiude proprio Krasteva che mette a terra il pallone numero 39 della sua gara.Ritmi ancora una volta intensissimi. Una vittoria importante che riscatta il ko casalingo di domenica contro il Modena.