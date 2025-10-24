Volley: la Leonessa di Puglia contro la Leonessa d'Italia

Quarta giornata di campionato e nuova affascinante trasferta per la PanBiscò Leonessa Volley, attesa a Montichiari (Brescia) per affrontare la Millenium Brescia, una delle formazioni più attrezzate e ambiziose del Girone B della Serie A2 Tigotà. La partita, in programma domenica 26 ottobre alle ore 17:00, si preannuncia spettacolare e ricca di significati simbolici: sarà infatti la sfida tra due "Leonesse", con Brescia storicamente soprannominata la Leonessa d'Italia e Altamura orgogliosa di rappresentare la Leonessa di Puglia. Un duello che promette emozioni non solo sul piano sportivo, ma anche sul piano dell'identità e dell'orgoglio territoriale. Un avversario di alto livello.La Millenium Brescia, costruita per puntare ai vertici della classifica, dispone di un roster profondo e di grande esperienza. Coach Solforati può contare su giocatrici di talento in ogni reparto, in grado di unire potenza, tecnica e continuità. La squadra lombarda, dopo un avvio positivo, cercherà di confermare il proprio ruolo di favorita, forte del supporto del pubblico del PalaGeorge di Montichiari. Altamura in crescita e con fiducia La PanBiscò Leonessa Volley Altamura, dal canto suo, arriva all'appuntamento con una gran voglia di riscatto e di tornare a far punti dopo le due sconfitte contro Talmassons e Altafratte.Il gruppo guidato da coach Dell'Anna ha mostrato progressi costanti nella terza giornata in casa contro la compagine padovana, mettendo in campo grinta, organizzazione e spirito di squadra – qualità che rappresentano la vera identità del progetto biancorosso. Le altamurane affronteranno la trasferta con la consueta determinazione e la voglia di misurarsi con una delle big del torneo. Orgoglio e identità Il match di Montichiari sarà quindi molto più di una semplice sfida di classifica: sarà una battaglia di simboli e di passioni, dove due realtà fortemente legate alla propria terra porteranno in campo energia, cuore e determinazione. Una "sfida tra le Leonesse" che promette spettacolo, sport e orgoglio!Volley Millenium Brescia – PanBiscò Leonessa Volley AltamuraSerie A2 Tigotà – Girone B, 4ª GiornataPalaGeorge, Montichiari (BS)Domenica 26 ottobre 2025 – Ore 17:00