foto Lega Volley
foto Lega Volley
Volley

Volley: l'Altamura si riscatta in casa

In quattro set Leonessa Panbiscò supera l'Altino

Altamura - domenica 4 gennaio 2026 19.20
PanBiscò Leonessa - Altino Tenaglia Volley 3-1 (set 25-23, 22-25, 27-25, 25-17)

Buona prestazione casalinga per le altamurane che in quasi due ore di gioco regolano in quattro set le abruzzesi dell'Altino, già sconfitte all'andata. Una squadra determinata che è riuscita a riscattarsi dopo il derby perso a Fasano.

Pubblico di casa sempre folto e caloroso per sostenere le bianco-arancio. Partita molto equilibrata sino al quarto set, quando le padrone di casa hanno avuto una marcia in più che le ha portate ad una vittoria che vale tre punti preziosi per la classifica. Resta a braccetto con l'Imola al settimo posto e si posiziona a -1 dallo stesso Altino mentre la quinta posizione, utile per i play-off promozione, è a -3. Un girone equilibrato in cui tutto può ancora accadere.

Una piacevole sorpresa è stata Arciprete che si è inserita bene e ha anche messo a terra 14 punti. E' stata la migliore della gara.

La cronaca
Una partita combattuta dall'inizio alla fine, giocata su ritmi alti e con continui capovolgimenti di fronte, nella quale le due squadre hanno dato vita a uno spettacolo di altissimo livello. Altamura ha mostrato concretezza, compattezza e grande determinazione, riuscendo a portare a casa la vittoria con lucidità nei momenti chiave del match. Merito anche di un Altino mai domo, capace di lottare su ogni pallone e di esprimere un gioco di qualità, contribuendo a rendere la sfida una delle più belle viste al Pala Baldassarra in questa stagione. Un risultato che rilancia con forza le ambizioni della PanBiscò Leonessa.
  • Leonessa Volley Altamura
Altri contenuti a tema
Volley A2: L'Altamura in cerca di riscatto Volley A2: L'Altamura in cerca di riscatto Leonessa Panbiscò affronta in casa le abruzzesi dell'Altino
Volley: Altamura sconfitta nella sfida pugliese a Fasano Volley: Altamura sconfitta nella sfida pugliese a Fasano Leonessa Panbiscò torna a mani vuote, 3-1 per padrone di casa
Volley A2: netta vittoria altamurana a Modena Volley A2: netta vittoria altamurana a Modena La PanBiscò Leonessa riprende il suo cammino
Volley A2: a Modena vietato sbagliare per l'Altamura Volley A2: a Modena vietato sbagliare per l'Altamura PanBiscò Leonessa deve rifarsi di quattro sconfitte e del ko dell'andata
Volley A2: un'altra vittoria sfumata e sono 4 sconfitte di fila Volley A2: un'altra vittoria sfumata e sono 4 sconfitte di fila Leonessa Panbiscò ha avuto due palle match contro la seconda in classifica
Volley A2: Altamura, l'obiettivo è rialzarsi Volley A2: Altamura, l'obiettivo è rialzarsi Tre sconfitte consecutive per Leonessa Panbiscò. Oggi c'è il forte Brescia
Volley A2: nulla da fare per l'Altamura Volley A2: nulla da fare per l'Altamura Leonessa PanBiscò sconfitta a Padova (3-0)
Volley A2: ostica trasferta veneta per l'Altamura Volley A2: ostica trasferta veneta per l'Altamura Leonessa Panbiscò affronta la forte Altafratte
Team Altamura: si riparte in casa contro la Casertana
4 gennaio 2026 Team Altamura: si riparte in casa contro la Casertana
Oggi un mercato straordinario in via Manzoni
4 gennaio 2026 Oggi un mercato straordinario in via Manzoni
Elezioni regionali: la lista di Stea presenta ricorso
3 gennaio 2026 Elezioni regionali: la lista di Stea presenta ricorso
Asl Bari mette in guardia: attenzione ai messaggi truffa
3 gennaio 2026 Asl Bari mette in guardia: attenzione ai messaggi truffa
13
Atti vandalici nella villa comunale: ci sarà la denuncia
2 gennaio 2026 Atti vandalici nella villa comunale: ci sarà la denuncia
Volley A2: L'Altamura in cerca di riscatto
2 gennaio 2026 Volley A2: L'Altamura in cerca di riscatto
Decaro proclamato presidente il 7 gennaio
1 gennaio 2026 Decaro proclamato presidente il 7 gennaio
Cedimento di un traliccio, interrotta la statale 96
31 dicembre 2025 Cedimento di un traliccio, interrotta la statale 96
Finito il compito dei tecnici, sindaco nomina giunta politica
30 dicembre 2025 Finito il compito dei tecnici, sindaco nomina giunta politica
Piano emergenza per l'acqua, evitare gli usi non necessari
30 dicembre 2025 Piano emergenza per l'acqua, evitare gli usi non necessari
Babbo Natale arriva a bordo di auto d'epoca
29 dicembre 2025 Babbo Natale arriva a bordo di auto d'epoca
Campagna contro la legionella in residenze per anziani e strutture turistiche
29 dicembre 2025 Campagna contro la legionella in residenze per anziani e strutture turistiche
© 2001-2026 Edilife. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questo sito può essere riprodotta senza il permesso scritto dell'editore. Tecnologia: GoCity Urban Platform.
AltamuraLife funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.