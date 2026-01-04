Volley: l'Altamura si riscatta in casa

PanBiscò Leonessa - Altino Tenaglia Volley 3-1 (set 25-23, 22-25, 27-25, 25-17)Buona prestazione casalinga per le altamurane che in quasi due ore di gioco regolano in quattro set le abruzzesi dell'Altino, già sconfitte all'andata. Una squadra determinata che è riuscita a riscattarsi dopo il derby perso a Fasano.Pubblico di casa sempre folto e caloroso per sostenere le bianco-arancio. Partita molto equilibrata sino al quarto set, quando le padrone di casa hanno avuto una marcia in più che le ha portate ad una vittoria che vale tre punti preziosi per la classifica. Resta a braccetto con l'Imola al settimo posto e si posiziona a -1 dallo stesso Altino mentre la quinta posizione, utile per i play-off promozione, è a -3. Un girone equilibrato in cui tutto può ancora accadere.Una piacevole sorpresa è stata Arciprete che si è inserita bene e ha anche messo a terra 14 punti. E' stata la migliore della gara.La cronacaUna partita combattuta dall'inizio alla fine, giocata su ritmi alti e con continui capovolgimenti di fronte, nella quale le due squadre hanno dato vita a uno spettacolo di altissimo livello. Altamura ha mostrato concretezza, compattezza e grande determinazione, riuscendo a portare a casa la vittoria con lucidità nei momenti chiave del match. Merito anche di un Altino mai domo, capace di lottare su ogni pallone e di esprimere un gioco di qualità, contribuendo a rendere la sfida una delle più belle viste al Pala Baldassarra in questa stagione. Un risultato che rilancia con forza le ambizioni della PanBiscò Leonessa.