Volley: Altamura si arrende a Imola

Nella prima giornata di ritorno del campionato di serie A2 di volley femminile, la Panbiscò Leonessa Altamura torna a mani vuote. Sconfitta in terra romagnola dall'Imola, squadra che all'andata nel palazzetto Baldassarre ad Altamura le bianco-arancio erano riuscite a superare nell'entusiasmante esordio nella seconda serie nazionale.Primo set al batticuore, giocato punto su punto. Il sestetto di Dell'Anna ha annullato anche due palle-set ma non è riuscito a invertire il predominio del gioco, dovendosi arrendere alle padrone di casa. Queste ultime sono partite di slancio e hanno preso il largo nel secondo parziale portandosi sul 2-0.Le altamurane hanno dimezzato il divario conquistando il terzo set, in modo abbastanza netto. Ma nel quarto è stato di nuovo l'Imola a rompere gli equilibri, grazie soprattutto all'olandese Puck Hoogers e a distanziarsi, rendendosi sino alla fine imprendibile.