Volley: Altamura sconfitta nella sfida pugliese a Fasano

La PanBiscò Leonessa esce sconfitta dal campo della Olio Pantaleo Fasano, che si impone per 3-1 al termine di una gara che ha premiato la maggiore continuità, intensità e determinazione della formazione di casa, capace di conquistare tre punti meritati.L'avvio di gara è intenso e vede la PanBiscò partire con il piglio giusto in fase di contrattacco: 0-2 e poi 2-4, grazie agli attacchi precisi di Krasteva e a una Bierria subito efficace. Le ospiti allungano fino al 4-7 e all'8-10, prima del rientro di Fasano che impatta sul 10-10 e trova il primo sorpasso sull'11-10. Il set resta equilibrato, con Altamura però piuttosto fallosa al servizio. Nuovo controsorpasso PanBiscò (13-14, 15-17), ma Fasano riaggancia sul 18-18, costringendo Dell'Anna al time out. Finale punto a punto: sul 21-21 la PanBiscò trova l'allungo (21-23), ma si arriva fino al 23-24. A fare la differenza sono le difese decisive di Biagini, che consentono alle ospiti di chiudere il parziale 23-25.Nel secondo set la PanBiscò riparte bene (0-2, 1-3), ma la reazione di Fasano è immediata: prima il pareggio e poi il sorpasso sul 4-3 e 5-3, firmato dall'ace di Salinas. Altamura resta in scia fino all'8-8, poi la Olio Pantaleo accelera con Salinas sugli scudi (11-8), costringendo Dell'Anna al time out. Il blackout della PanBiscò e una difesa molto attenta permettono alle padrone di casa di allungare sul 15-10 e sul 20-15. Il tentativo di rimonta delle ospiti si ferma sul 21-19, con Fasano lucida nel chiudere il set 25-20. Il terzo parziale si apre con un rally lunghissimo, ancora una volta segnato dalle difese di Biagini, ma è Fasano a concretizzare (3-1). Krasteva ristabilisce la parità sul 3-3, prima che gli errori della PanBiscò consentano alle pugliesi il primo vero strappo (7-3). Sul 10-5 Dell'Anna prova a cambiare l'inerzia inserendo Serafini e Ungaro per Caracuta e Krasteva. La PanBiscò reagisce e accorcia sull'11-8, ma Fasano riprende il controllo del gioco e allunga fino al 19-14. Non bastano il secondo time out e i cambi successivi: la Olio Pantaleo chiude ancora 25-20 e passa avanti 2-1, ribaltando l'inerzia del match. Nel quarto set Dell'Anna riparte con il sestetto titolare, ma Fasano mantiene alta l'intensità e ottiene la vittoria (3-1).L'Altamura ha pagato discontinuità ed errori nei momenti chiave. Per Fasano una prestazione di carattere, ordine e grande attenzione difensiva.I TABELLINI DELLA GARAOLIO PANTALEO FASANO - PANBISCO' LEONESSA ALTAMURA 3-1 (23-25, 25-20, 25-20, 25-18)OLIO PANTALEO FASANO: Gazzerro (L2), Provaroni, 14 Del Freo, Salinas 14, Negro 1, Pixner, Muzi 3, Piacentini 7, Vinciguerra, Korhonen 27, Soleti, Franceschini 4, Vittorio (L1). All. Totero.PANBISCO' LEONESSA ALTAMURA: Riva 4, Soriani 12, Caracuta 1, Bierria 27, Arciprete 1, Pulliero 7, Krasteva 12, Biagini (L1), Evola 1, Monitillo, Serafini 1, Ungaro, Chiesa (L2), D'Onofrio. All. Dell'Anna.ARBITRI: Sabia Emilio, Erman Filippo NOTE - Durata set: 31', 26', 31', 26'. Tot: 1h 54min. MVP: Korhonen Pia