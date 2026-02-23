PanBiscò Leonessa - foto Lega volley
Volley

Volley: Altamura in vetta nella Pool salvezza di A2

PanBiscò al primo posto dopo la vittoria contro Club Italia (3-1)

Altamura - lunedì 23 febbraio 2026 12.00
Serie A2 volley femminile
Pool salvezza
PanBiscò Leonessa - Club Italia 3-1 (set: 22-25, 25-20, 25-13, 25-18)

La PanBiscò Leonessa conquista una vittoria di straordinaria importanza superando il Club Italia per 3-1 al termine di una sfida bellissima, intensa e giocata a livelli tecnici altissimi da entrambe le formazioni. Un successo che vale il primato in solitaria nella Pool Salvezza e che fa esplodere di gioia il pubblico del PalaBaldassarra.

L'avvio è tutto di marca ospite: il Club Italia parte forte, spinge al servizio e trova continuità in attacco, riuscendo a chiudere il primo set sul 22-25 dopo un parziale combattuto e ricco di scambi spettacolari. Dal secondo set in poi cambia però l'inerzia del match. Le padrone di casa alzano il livello dell'aggressività, mettono pressione in battuta e trovano maggiore fluidità nel gioco offensivo. Il 25-20 che vale l'1-1 è il frutto della determinazione e della voglia di ribaltare una gara che si stava complicando.

Il terzo set è un autentico monologo PanBiscò Leonessa: difesa attenta, muro efficace e attacco chirurgico. Il parziale di 25-13 racconta perfettamente l'intensità e la qualità espresse dalle ragazze di casa, capaci di dominare in ogni fondamentale. Nel quarto set la Leonessa non sbaglia più un colpo. Con lucidità e maturità gestisce i momenti chiave, mantiene alta la concentrazione e chiude i conti portando a casa tre punti pesantissimi in chiave salvezza e classifica.

Sugli scudi Alessia Arciprete, miglior realizzatrice dell'incontro con 20 punti, e Alessia Pulliero, premiata MVP della gara, entrambe protagoniste assolute di una prestazione corale di altissimo livello. Miglior realizzatrice per Club Italia Caruso con 18 punti. Una vittoria che consolida il primato in solitaria e che regala entusiasmo e fiducia a tutto l'ambiente, con il pubblico del PalaBaldassarra autentico settimo uomo in campo.

Dopo la gara Alessia Pulliero ha dichiarato: "Siamo partite un po' contratte, poco ordinate nella fase muro-difesa, frutto sicuramente del fatto che loro sono partite forti in battuta e nei vari fondamentali. Dopo aver preso meglio le misure principalmente sui loro attaccanti, abbiamo imposto il nostro gioco e si è visto anche dai parziali".

Si torna in palestra con il sorriso e pronte per un'altra battaglia contro Concorezzo.

Classifica
Panbisco' Leonessa Altamura 23
Tenaglia Abruzzo Altino Volley 22
Clai Imola Volley 20
Marsala Volley 18
Trasporti Bressan Offanengo 17
e'piu' Casalmaggiore 14
Club Italia 13
Clerici Auto Concorezzo 12
Volley Modena 5
  • Leonessa Volley Altamura
