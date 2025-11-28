Volley: Altamura a Imola per confermarsi

Clay Imola Volley: 636 punti, 82 muri, 53 ace, 5 vittorie

PanBiscò Leonessa Volley: 537 punti, 64 muri, 28 ace, 4 vittorie

Volley femminile - serie A2 - 1^ giornata di ritornoClai Imola Volley - PanBiscò Leonessa Volley30-11-2025 – Palazzetto dello Sport "A.Ruggi" (Imola)La PanBiscò Leonessa si prepara ad affrontare la seconda trasferta consecutiva in un momento chiave della stagione: domenica, nella prima giornata del girone di ritorno, sarà ospite della Clay Imola Volley, formazione che attualmente occupa la settima posizione in classifica, a un solo punto di distanza dalle altamurane. Quella di Imola si preannuncia una sfida particolarmente insidiosa. La Clai infatti viene da un periodo di grande solidità e continuità: nelle ultime tre gare ha disputato tre tie-break, vincendoli tutti e superando nel corso della stagione squadre come Talmassons e Brescia. Con ben sei tie-break su nove partite, cinque dei quali conclusi con successo, Imola è la squadra che ha giocato e vinto più quinti set in questa stagione, segno di tenuta mentale e capacità di restare dentro la partita nei momenti decisivi.Sul fronte opposto, la PanBiscò Leonessa arriva con grande entusiasmo dopo il convincente successo esterno per 3-0 a Offanengo, risultato che ha confermato l'ottimo periodo di crescita della squadra e ha permesso di agganciare il quinto posto in classifica, in coabitazione con Busto Arsizio. Un piazzamento prezioso ma da difendere, soprattutto in un turno caratterizzato da numerosi scontri diretti che potrebbero rimescolare ulteriormente le posizioni.I numeri a confronto:Imola può contare su un roster completo e particolarmente efficace tra le mura di casa. Spiccano l'impatto dell'opposta israeliana Polina Milik, il contributo delle schiacciatrici Hoogers e Bulovic, e la sicurezza in seconda linea garantita dalla giovane ma esperta Arianna Gambini. Altamura, dal canto suo, arriva da una prova estremamente solida, caratterizzata da pochi errori – soprattutto al servizio – e da un'eccellente compattezza offensiva. Da evidenziare la prestazione di Gaia Riva, le conferme dell'americana Tai Bierria e dell'attuale top scorer della squadra, la bulgara Monica Krasteva, autrice di 24 punti nell'ultima uscita.La sfida di Imola vale molto in chiave classifica e ancor di più in termini di continuità. Le leonesse di Puglia vogliono proseguire il loro percorso di crescita e consolidarsi stabilmente nelle zone nobili della graduatoria. Dall'altra parte, Imola punta a un successo che la riporterebbe pienamente in corsa per la quinta posizione. All'andata la gara è terminata in favore delle leonesse, che si sono imposte, nell'esordio casalingo, con in risultato di 3-1, ottenendo la prima storica vittoria nel campionato di A2. Una partita speciale, difficile, e potenzialmente decisiva quella di domenica prossima: il girone di ritorno comincia con uno scontro diretto ad alta intensità!ARBITRI: Sabia Emilio, Marani Azzurra; VIDEO CHECK: Pazzi Milena