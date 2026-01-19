Volley A2: vittoria sofferta in casa, punti preziosi per la pool salvezza

Si è chiusa l'ultima giornata della "stagione regolare" della Serie A2 Tigotà. Dopo diciotto turni, sono ufficiali le dieci squadre che parteciperanno alla Pool Promozione e le nove che invece combatteranno nella Pool Salvezza. Nei prossimi giorni saranno resi noti i calendari dei due raggruppamenti, al via nel weekend dell'1 febbraio.Per un solo punto la PanBiscò Leonessa Altamura non aggancia la Pool Promozione e giocherà la Pool Salvezza. L'ultima posizione utile per la Pool Promozione la occupa Busto Arsizio che ha vinto a Modena e va in Pool Promozione.L'Altamura ha vinto in casa in una partita sofferta in cui ha respinto l'Offanengo. Ha ottenuto punti preziosi per la classifica iniziale della Pool Salvezza e infatti partirà già dal secondo posto. La formula del campionato prevede che la seconda parte della stagione cominci con le classifiche avulse (valgono i punti ottenuti negli scontri diretti con le squadre che partecipano alla stessa pool).Le solite Krasteva, 24 punti, e Bierria, 17, permettono il sorpasso sul 2-1 dopo lo 0-1 neroverde, ma le ragazze di coach Collina pareggiano sul 23-25 del quarto set strappando quindi un punto prima di cedere 15-6 al parziale corto.TabellinoPANBISCO' LEONESSA ALTAMURA - TRASPORTI BRESSAN OFFANENGO 3-2 (21-25 25-22 25-18 23-25 15-6)PANBISCO' LEONESSA ALTAMURA: Bierria 17, Pulliero 12, Krasteva 24, Arciprete 12, Soriani 10, Caracuta 6, Biagini (L), Chiesa, Ungaro, Riva, Evola, D'onofrio (L), Serafini, Monitillo. All. Dell'Anna.TRASPORTI BRESSAN OFFANENGO: Bellia 15, Martinelli 10, Zago 18, Nardelli 9, Caneva 9, Compagnin 5, Di Mario (L), Meoni 1, Coba 1, Resmini, Tommasini, Ravazzolo. All. Collina. ARBITRI: Polenta, Resta. NOTE - Durata set: 26', 29', 25', 30', 14'; Tot: 124'. MVP: Biagini.Top scorers: Krasteva M. (24) Zago V. (18) Bierria T. (17)Top servers: Zago V. (3) Martinelli S. (2) Compagnin G. (2)Top blockers: Pulliero A. (5) Martinelli S. (4) Krasteva M. (4)1 Tenaglia Abruzzo Altino Volley 183 Clai Imola Volley 134 Marsala Volley 105 Club Italia 106 Clerici Auto Concorezzo 97 Trasporti Bressan Offanengo 98 e'piu' Casalmaggiore 79 Volley Modena 3Nota: le ultime tre retrocederanno nella nuova serie A3.