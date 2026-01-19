Volley
Volley A2: vittoria sofferta in casa, punti preziosi per la pool salvezza
Per un punto mancato l'aggancio alla pool promozione
Altamura - lunedì 19 gennaio 2026
Serie A2 volley femminile - girone B
Panbiscò Leonessa Altamura - Trasporti Bressan Offanengo 3-2
Si è chiusa l'ultima giornata della "stagione regolare" della Serie A2 Tigotà. Dopo diciotto turni, sono ufficiali le dieci squadre che parteciperanno alla Pool Promozione e le nove che invece combatteranno nella Pool Salvezza. Nei prossimi giorni saranno resi noti i calendari dei due raggruppamenti, al via nel weekend dell'1 febbraio.
Per un solo punto la PanBiscò Leonessa Altamura non aggancia la Pool Promozione e giocherà la Pool Salvezza. L'ultima posizione utile per la Pool Promozione la occupa Busto Arsizio che ha vinto a Modena e va in Pool Promozione.
L'Altamura ha vinto in casa in una partita sofferta in cui ha respinto l'Offanengo. Ha ottenuto punti preziosi per la classifica iniziale della Pool Salvezza e infatti partirà già dal secondo posto. La formula del campionato prevede che la seconda parte della stagione cominci con le classifiche avulse (valgono i punti ottenuti negli scontri diretti con le squadre che partecipano alla stessa pool).
Le solite Krasteva, 24 punti, e Bierria, 17, permettono il sorpasso sul 2-1 dopo lo 0-1 neroverde, ma le ragazze di coach Collina pareggiano sul 23-25 del quarto set strappando quindi un punto prima di cedere 15-6 al parziale corto.
Tabellino
PANBISCO' LEONESSA ALTAMURA - TRASPORTI BRESSAN OFFANENGO 3-2 (21-25 25-22 25-18 23-25 15-6)
PANBISCO' LEONESSA ALTAMURA: Bierria 17, Pulliero 12, Krasteva 24, Arciprete 12, Soriani 10, Caracuta 6, Biagini (L), Chiesa, Ungaro, Riva, Evola, D'onofrio (L), Serafini, Monitillo. All. Dell'Anna.
TRASPORTI BRESSAN OFFANENGO: Bellia 15, Martinelli 10, Zago 18, Nardelli 9, Caneva 9, Compagnin 5, Di Mario (L), Meoni 1, Coba 1, Resmini, Tommasini, Ravazzolo. All. Collina. ARBITRI: Polenta, Resta. NOTE - Durata set: 26', 29', 25', 30', 14'; Tot: 124'. MVP: Biagini.
Top scorers: Krasteva M. (24) Zago V. (18) Bierria T. (17)
Top servers: Zago V. (3) Martinelli S. (2) Compagnin G. (2)
Top blockers: Pulliero A. (5) Martinelli S. (4) Krasteva M. (4)
Classifica di partenza della Pool salvezza
1 Tenaglia Abruzzo Altino Volley 18
2 Panbisco' Leonessa Altamura 17
3 Clai Imola Volley 13
4 Marsala Volley 10
5 Club Italia 10
6 Clerici Auto Concorezzo 9
7 Trasporti Bressan Offanengo 9
8 e'piu' Casalmaggiore 7
9 Volley Modena 3
Nota: le ultime tre retrocederanno nella nuova serie A3.
