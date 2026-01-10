Leonessa PanBiscò - foto Lega volley
Volley A2: vittoria molto importante in trasferta

Panbiscò Leonessa conquista il parquet del Busto Arsizio (1-3)

Altamura - sabato 10 gennaio 2026 19.00
Serie A2 volley femminile, 17^ giornata
Soevis Arena – Castellanza (Varese)
Futura Giovani Busto Arsizio - PanBiscò Leonessa 1-3 (set: 19-25, 19-25, 25-23, 21-25)

Vittoria molto importante della PanBiscò Leonessa Altamura in trasferta, sul parquet del Busto Arsizio. Tre punti molto preziosi per proseguire la corsa per la pool promozione.

Seconda vittoria di fila per le altamurane mentre la Futura Volley che incassa la quinta sconfitta consecutiva. Grande merito va alla Panbiscò Altamura con una gara di carattere conducendo per larghi tratti e trovando sempre la forza di recuperare gli allunghi di Busto Arsizio. MVP del match è Valeria Caracuta, direttore d'orchestra di una squadra che ha raccolto come sempre tantissimo dalla coppia Krasteva (23 punti)-Bierria (18) ma anche tanta concretezza da Arciprete (3 ace) e Pulliero (5 muri).

Partenza sprint delle ospiti, che allungano sull'1-6 con una Busto Arsizio fallosa. La Panbiscò mantiene sempre un buon vantaggio, respingendo al mittente i tentativi di rimonta delle padrone di casa (14-18, 19-22). Nel finale è però la Leonessa a mantenere il controllo e a prendersi lo 0-1 con Bierria. Nel secondo set è Busto Arsizio a rompere l'equilibrio e a mettersi a fare l'andatura (8-5, 11-8, 13-10). Altamura non perde la calma e con un recupero prima pareggia (13-13) e trova anche il vantaggio sul +3 (15-18). Busto Arsizio accusa il colpo, non riesce a reagire e le pugliesi si prendono anche la seconda frazione.

L'equilibrio del terzo parziale viene rotto da Busto Arsizio, che con Orlandi mette avanti la testa. Le padrone di casa hanno il controllo del set ma sentono correre qualche brivido lungo la schiena quando, sul 22-16, incassano la pericolosa risalita di Altamura, che arriva fino al -1 (23-22). Farina va però a terra per il set-point (24-22) e Taborelli chiude. Nella quarta frazione parte bene la Futura (5-1) ma il resto del parziale prende progressivamente la strada della Puglia, con la Leonessa che sorpassa (9-12), allunga e nel finale contiene il tentativo di rimonta biancorosso (19-20) prima di dare il via alla festa con Krasteva.

MVP: Valeria Caracuta

segue cronaca della gara
  • Leonessa Volley Altamura
