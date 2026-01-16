Volley A2: partita decisiva in casa per l'Altamura

18-01-2026 – Pala Baldassarra – AltamuraPanBiscò Leonessa – Trasporti Bressan OffanengoTutto in una partita. La diciottesima e ultima giornata della regular season segna uno snodo cruciale della stagione, prima di lasciare spazio alla seconda fase del campionato, divisa tra pool promozione e pool salvezza. Domenica 18 gennaio alle ore 17 la PanBiscò Leonessa tornerà finalmente tra le mura amiche per affrontare la Trasporti Bressan Offanengo, in una sfida dal peso specifico elevatissimo per entrambe le formazioni. Le altamurane ritroveranno il proprio pubblico dopo l'importante successo esterno dell'ultimo turno e proveranno a completare l'opera contro una squadra già affrontata e superata nettamente nel girone d'andata, quando la Leonessa si impose con un secco 3-0 in trasferta. Ma quella di domenica sarà una gara tutta nuova, carica di tensione e significati, con la classifica pronta a essere riscritta definitivamente. In palio c'è la composizione finale delle due pool.La PanBiscò Leonessa conserva ancora la speranza di agganciare la pool promozione, ma il destino non è soltanto nelle proprie mani: servirà una vittoria piena da tre punti e, al contempo, risultati favorevoli dagli altri campi, con particolare attenzione ai possibili passi falsi di Altino e Busto Arsizio. Proprio quest'ultima è stata agganciata in classifica dalle biancorosse grazie alla straordinaria impresa di Castellanza, dove la Leonessa ha espugnato il campo della Futura Giovani vincendo 3-1 e rilanciando con forza le proprie ambizioni. Situazione diversa, ma non meno significativa, per la Trasporti Bressan Offanengo. La formazione lombarda è già matematicamente certa di prendere parte alla pool salvezza, ma arriva ad Altamura con l'obiettivo di conquistare punti preziosi in vista della seconda fase, dove ogni risultato potrà fare la differenza. Nell'ultimo turno Offanengo ha ceduto 3-1 sul campo di Vasto contro Altino e vorrà subito riscattarsi.Tutti gli ingredienti sono pronti per una sfida ad alta intensità emotiva e tecnica. Per la PanBiscò Leonessa sarà l'ultima chiamata per continuare a sognare; per Offanengo un passaggio fondamentale per costruire al meglio il proprio cammino futuro. Domenica pomeriggio il PalaBaldassarra di Altamura sarà nuovamente teatro di una partita che vale molto più di tre punti. APPUNTAMENTO 📍 Pala Baldassarra – Altamura (BA) 🗓Domenica 18 gennaio 2026Ore 17:00PanBiscò Leonessa Vs Trasporti Bressan OffanengoARBITRI: Polenta Martin, Resta Giuseppe; VIDEO CHECK: Mancini Giuseppe