Krasteva - foto PanBiscò Leonessa
Krasteva - foto PanBiscò Leonessa
Volley

Volley A2: obiettivo quinto posto

Leonessa Panbiscò in trasferta in terra cremonese a Offanengo

Altamura - giovedì 20 novembre 2025 20.00
Trasporti Bressan Offanengo - PanBiscò Leonessa Volley
Domenica 23 novembre – Palazzetto dello Sport "Coim" (Cremona)

Ultima giornata del girone di andata in Serie A2 Tigotà – Girone B, e la PanBiscò Leonessa Altamura si prepara alla trasferta di Offanengo, in provincia di Cremona, per affrontare la Trasporti Bressan anch'essa a caccia di riscatto. Una sfida che arriva in un momento delicato per entrambe le formazioni, reduci da una sconfitta nell'ultimo turno e desiderose di chiudere la prima parte di stagione con un colpo importante. Le leonesse sono reduci da una gara-marathon contro Busto Arsizio, durata quasi tre ore e caratterizzata da scambi interminabili e grande intensità.

Nonostante la sconfitta al fotofinish, la PanBiscò ha strappato un punto prezioso contro una delle squadre più in forma del campionato, dotata di un roster di altissimo livello e in evidente crescita. Situazione simile per Offanengo, caduta in casa della Tenaglia Abruzzo Altino, formazione qualificata alla Coppa Italia. Le lombarde occupano attualmente il quinto posto con 10 punti, mentre la compagine murgiana segue a quota 9, in coabitazione con Busto Arsizio e Imola. Un distacco minimo che rende il confronto di domenica un vero e proprio scontro diretto per chiudere il girone d'andata nella parte nobile della classifica. La statistica racconta di un equilibrio sostanziale tra le due compagini. Offanengo ha messo a referto 659 punti, con 37 ace (1,16 per set) e un'efficienza d'attacco del 37,9% su 1.076 tentativi. Il muro lombardo ha prodotto 49 punti vincenti, pari a 1,53 per set. Altamura risponde con 699 punti realizzati, 26 ace (0,79 per set) e una percentuale d'attacco leggermente superiore: 38,5%, frutto di 442 punti vincenti su 1.148 attacchi. Le Leonesse possono inoltre contare su un muro più produttivo, con 61 punti vincenti e una media di 1,85 per set, dato che potrebbe rivelarsi decisivo. I numeri suggeriscono un match aperto a ogni scenario, tra due squadre che finora hanno mostrato identità solide ma margini di crescita evidenti. La posta in palio, però, potrebbe fare la differenza: il quinto posto, infatti, sarebbe un segnale importante in vista della seconda parte della stagione e potrebbe pesare nella corsa alla Pool Promozione. A Offanengo si prospetta una sfida intensa, equilibrata e dal valore doppio. Altamura è pronta a provarci.

Perché è importante il quinto posto? Ricordiamo la formula del campionato.
Il Campionato di Serie A2 ha 19 squadre partecipanti, divise in due gironi da 9 e 10 squadre, per 18 giornate complessive di Regular Season. La fine del campionato è attesa per il 18 gennaio 2026. Al termine della stagione regolare, le squadre classificate dal 1° al 5° posto di ciascun girone si qualificano alla Pool Promozione (10 squadre totali); ogni squadra affronta le 5 formazioni provenienti dall'altro girone in gare di andata e ritorno per un totale di 10 giornate. Dalla stagione 2025-26, si manterranno solamente i punti conseguiti nella Regular Season contro le squadre partecipanti alla Pool Promozione. L'ultima giornata è prevista per il 22 marzo. La vincente della Pool è promossa direttamente in Serie A1. Le squadre dalla 2^ alla 9^ posizione della Pool Promozione accedono ai Playoff Promozione e si affrontano in quarti di finale da disputarsi in gare di andato-ritorno e golden set con abbinamenti 2^-9^, 3^-8^, 4^-7^ e 5^-6^, con il ritorno in casa della migliore classificata (Gara 1 28-29 marzo, Gara 2 1 aprile). Semifinali (Gara 1 4-5 aprile, Gara 2 11-12 aprile e Gara 3 il 15 aprile) e Finale (Gara 1 18-19 aprile, Gara 2 il 23 aprile, Gara 3 il 26 aprile) rimangono al meglio delle tre gare. La vittoria della finale dà diritto al secondo slot Promozione.

Le squadre classificate dal 6° al 9° posto nel Girone A e dal 6° al 10° posto nel Girone B accedono alla Pool Salvezza (9 squadre totali). Ogni squadra affronta le formazioni provenienti dall'altro girone in gare di andata e ritorno, per totali 10 giornate dal weekend del 1 febbraio a quello del 4-5 aprile. Dalla stagione 2025-26, si manterranno solamente i punti conseguiti nella Regular Season contro le squadre partecipanti alla Pool Salvezza. Le ultime tre classificate della Pool Salvezza retrocederanno nella nuova Serie A3.
  • Leonessa Volley Altamura
Altri contenuti a tema
Volley: finisce di nuovo al tie-break ma stavolta è una sconfitta Volley: finisce di nuovo al tie-break ma stavolta è una sconfitta PanBiscò sconfitta in casa (2-3) contro il Busto Arsizio
Volley: Panbiscò Leonessa si rafforza con Arciprete Volley: Panbiscò Leonessa si rafforza con Arciprete Domenica si gioca in casa contro Busto Arsizio
Volley: prima vittoria bianco-arancio in trasferta Volley: prima vittoria bianco-arancio in trasferta PanBiscò Leonessa si impone al tie-break a Vasto contro l'Altino
Volley A2: Altamura in trasferta a Vasto Volley A2: Altamura in trasferta a Vasto Si torna in campo dopo la vittoria sofferta nel turno infrasettimanale
Volley: Panbiscò Altamura torna a vincere, gara al cardiopalma con Fasano Volley: Panbiscò Altamura torna a vincere, gara al cardiopalma con Fasano Finisce al tie-break (3-2), stavolta a favore delle bianco-arancio
Volley: suona campanello allarme per l’Altamura Volley: suona campanello allarme per l’Altamura Panbiscò sconfitta in casa (2-3) contro il Modena
Volley: la Leonessa di Puglia contro la Leonessa d'Italia Volley: la Leonessa di Puglia contro la Leonessa d'Italia Altamura attesa a Montichiari (Brescia) per una difficile trasferta
Panbiscò Altamura fermata in casa, il grande pubblico non basta Panbiscò Altamura fermata in casa, il grande pubblico non basta Sconfitta 0-3 contro Altafratte Padova, una delle squadre più in forma
Istituito un registro regionale per i trasporti sanitari secondari
20 novembre 2025 Istituito un registro regionale per i trasporti sanitari secondari
Operazione contro furti di auto e riciclaggio di ricambi in provincia di Bari
20 novembre 2025 Operazione contro furti di auto e riciclaggio di ricambi in provincia di Bari
Sostegno alle rassegne e ai premi del settore cinema
19 novembre 2025 Sostegno alle rassegne e ai premi del settore cinema
Giochi Milano Cortina: passaggio della fiamma olimpica a Matera e Altamura
19 novembre 2025 Giochi Milano Cortina: passaggio della fiamma olimpica a Matera e Altamura
Alla scoperta delle querce della Foresta Mercadante
19 novembre 2025 Alla scoperta delle querce della Foresta Mercadante
Giandomenico Marroccoli, candidato al consiglio regionale in Forza Italia
18 novembre 2025 Giandomenico Marroccoli, candidato al consiglio regionale in Forza Italia
Appello urgente per salvare l'agricoltura pugliese
18 novembre 2025 Appello urgente per salvare l'agricoltura pugliese
Contributi per l'assistenza scolastica
18 novembre 2025 Contributi per l'assistenza scolastica
Volley: finisce di nuovo al tie-break ma stavolta è una sconfitta
17 novembre 2025 Volley: finisce di nuovo al tie-break ma stavolta è una sconfitta
Settimana delle scarpette rosse: incontro della Fidapa
17 novembre 2025 Settimana delle scarpette rosse: incontro della Fidapa
Soccer maschile: sconfitta in casa
17 novembre 2025 Soccer maschile: sconfitta in casa
Porta droga in locali pubblici, per lui scatta il 'Daspo urbano'
17 novembre 2025 Porta droga in locali pubblici, per lui scatta il 'Daspo urbano'
© 2001-2025 Edilife. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questo sito può essere riprodotta senza il permesso scritto dell'editore. Tecnologia: GoCity Urban Platform.
AltamuraLife funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.