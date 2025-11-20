Volley A2: obiettivo quinto posto

Trasporti Bressan Offanengo - PanBiscò Leonessa VolleyDomenica 23 novembre – Palazzetto dello Sport "Coim" (Cremona)Ultima giornata del girone di andata in Serie A2 Tigotà – Girone B, e la PanBiscò Leonessa Altamura si prepara alla trasferta di Offanengo, in provincia di Cremona, per affrontare la Trasporti Bressan anch'essa a caccia di riscatto. Una sfida che arriva in un momento delicato per entrambe le formazioni, reduci da una sconfitta nell'ultimo turno e desiderose di chiudere la prima parte di stagione con un colpo importante. Le leonesse sono reduci da una gara-marathon contro Busto Arsizio, durata quasi tre ore e caratterizzata da scambi interminabili e grande intensità.Nonostante la sconfitta al fotofinish, la PanBiscò ha strappato un punto prezioso contro una delle squadre più in forma del campionato, dotata di un roster di altissimo livello e in evidente crescita. Situazione simile per Offanengo, caduta in casa della Tenaglia Abruzzo Altino, formazione qualificata alla Coppa Italia. Le lombarde occupano attualmente il quinto posto con 10 punti, mentre la compagine murgiana segue a quota 9, in coabitazione con Busto Arsizio e Imola. Un distacco minimo che rende il confronto di domenica un vero e proprio scontro diretto per chiudere il girone d'andata nella parte nobile della classifica. La statistica racconta di un equilibrio sostanziale tra le due compagini. Offanengo ha messo a referto 659 punti, con 37 ace (1,16 per set) e un'efficienza d'attacco del 37,9% su 1.076 tentativi. Il muro lombardo ha prodotto 49 punti vincenti, pari a 1,53 per set. Altamura risponde con 699 punti realizzati, 26 ace (0,79 per set) e una percentuale d'attacco leggermente superiore: 38,5%, frutto di 442 punti vincenti su 1.148 attacchi. Le Leonesse possono inoltre contare su un muro più produttivo, con 61 punti vincenti e una media di 1,85 per set, dato che potrebbe rivelarsi decisivo. I numeri suggeriscono un match aperto a ogni scenario, tra due squadre che finora hanno mostrato identità solide ma margini di crescita evidenti. La posta in palio, però, potrebbe fare la differenza: il quinto posto, infatti, sarebbe un segnale importante in vista della seconda parte della stagione e potrebbe pesare nella corsa alla Pool Promozione. A Offanengo si prospetta una sfida intensa, equilibrata e dal valore doppio. Altamura è pronta a provarci.Perché è importante il quinto posto? Ricordiamo la formula del campionato.Il Campionato di Serie A2 ha 19 squadre partecipanti, divise in due gironi da 9 e 10 squadre, per 18 giornate complessive di Regular Season. La fine del campionato è attesa per il 18 gennaio 2026.; ogni squadra affronta le 5 formazioni provenienti dall'altro girone in gare di andata e ritorno per un totale di 10 giornate. Dalla stagione 2025-26, si manterranno solamente i punti conseguiti nella Regular Season contro le squadre partecipanti alla Pool Promozione. L'ultima giornata è prevista per il 22 marzo. La vincente della Pool è promossa direttamente in Serie A1. Le squadre dalla 2^ alla 9^ posizione della Pool Promozione accedono ai Playoff Promozione e si affrontano in quarti di finale da disputarsi in gare di andato-ritorno e golden set con abbinamenti 2^-9^, 3^-8^, 4^-7^ e 5^-6^, con il ritorno in casa della migliore classificata (Gara 1 28-29 marzo, Gara 2 1 aprile). Semifinali (Gara 1 4-5 aprile, Gara 2 11-12 aprile e Gara 3 il 15 aprile) e Finale (Gara 1 18-19 aprile, Gara 2 il 23 aprile, Gara 3 il 26 aprile) rimangono al meglio delle tre gare. La vittoria della finale dà diritto al secondo slot Promozione.dal 6° al 9° posto nel Girone A e. Ogni squadra affronta le formazioni provenienti dall'altro girone in gare di andata e ritorno, per totali 10 giornate dal weekend del 1 febbraio a quello del 4-5 aprile. Dalla stagione 2025-26, si manterranno solamente i punti conseguiti nella Regular Season contro le squadre partecipanti alla Pool Salvezza. Le ultime tre classificate della Pool Salvezza retrocederanno nella nuova Serie A3.