Volley A2: L'Altamura in cerca di riscatto

Serie A2 - 4 gennaio 2026PanBiscò Leonessa -Tenaglia Abruzzo AltinoArchiviata la quindicesima giornata di campionato, la PanBiscò Leonessa Altamura è pronta a tornare davanti al proprio pubblico per una sfida tanto delicata quanto fondamentale. Domenica 4 gennaio alle ore 17:00, al PalaBaldasarra, le leonesse ospiteranno la Tenaglia Abruzzo Altino, in un match che mette in palio punti pesantissimi per la classifica. Le leonesse arrivano al confronto dopo la brutta e pesante sconfitta nel derby pugliese contro Fasano, un 3-1 che ha lasciato inevitabile amaro in bocca, sia per la prestazione offerta che per le aspettative della vigilia. Un risultato che può e deve trasformarsi in carburante emotivo per un pronto riscatto di carattere, proprio nel ritorno tra le mura amiche. Di fronte ci sarà un'Altino in grande fiducia, reduce da una straordinaria rimonta esterna sul difficile campo della CLAI Imola: sotto di due set, la formazione abruzzese ha saputo ribaltare il match imponendosi per 2-3, dimostrando solidità mentale e grande spirito di sacrificio.Coach Dell'Anna potrà contare su un roster al gran completo, con atlete motivate, determinate e "arrabbiate" sportivamente, desiderose di tornare al successo. Una vittoria che significherebbe punti fondamentali in chiave salvezza e la possibilità di mantenere vivo il sogno pool promozione. Le due squadre sono separate da quattro punti in classifica e la sfida assume un valore ancora maggiore considerando che si tratta di una delle ultime gare della regular season: un vero e proprio crocevia del campionato. Per questo motivo, la società rivolge un caldo invito a tutto il popolo altamurano: riempire il PalaBaldasarra, far sentire il proprio calore e sostenere e loro beniamine in una partita che si preannuncia intensa, combattuta e decisiva. Un solo grido: Insieme, per il riscatto!Arbitri: Di Bari Pierpaolo, Pasciari Luigi; Video check: Francavilla Claudia