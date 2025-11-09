Volley
Volley A2: Altamura in trasferta a Vasto
Si torna in campo dopo la vittoria sofferta nel turno infrasettimanale
Altamura - domenica 9 novembre 2025 10.00
La PanBiscò Leonessa Volley Altamura torna in campo per la settima giornata della regular season, per affrontare la Tenaglia Abruzzo Altino Volley. Il match si disputerà al Pala BCC di Vasto (Chieti) alle ore 17:00.
La compagine abruzzese sta attraversando un inizio di stagione molto positivo, visti i risultati e le vittorie nelle ultime gare disputate. Tre le vittorie consecutive contro Imola, Fasano e Modena, che hanno permesso alla squadra di prendere consapevolezza dei propri mezzi, grazie anche ad un roster completo in ogni reparto. Le statistiche parlano chiaro: 361 i punti realizzati fino a questo momento, 41 muri e 21 ace. Al suo interno conta giocatrici come Murmann, punto fermo della nazionale canadese, l'opposta Siakretava e la banda Ndoye. Di spicco anche la centrale lombarda Marchesini, neo campionessa del mondo U21 con la nazionale azzurra. Insomma una squadra molto alta, con elevata qualità in attacco ed un muro/difesa ben organizzato.
La PanBiscò Leonessa è reduce da una bellissima vittoria nel derby di Puglia contro Fasano (3-2), che ha galvanizzato il gruppo e l'ambiente altamurano. Una vittoria che è maturata grazie ad una compattezza ritrovata delle ragazze in campo, un assottigliamento degli errori in battuta ed una concretezza maggiore in attacco. Risaltano infatti i 39 punti in un'unica gara dell'opposta Krasteva, un muro/difesa ottimale ed una ricezione con il 46% di efficienza.
Due squadre dunque che arrivano a questa gara consapevoli dei propri mezzi e progressi delle ultime settimane. Si prospetta dunque un match avvincente, ricco di intensità emotiva e tecnica, dove ogni dettaglio potrà fare la differenza.
Da segnalare che Altamura e Altino si sono già affrontate nella fase pre-campionato con due amichevoli terminate entrambi con il risultato di 3-1 ed una vittoria per parte. Ex della partita l'head coach Matteo Dell'Anna, che ha trascorso gli ultimi tre anni nelle vesti di secondo allenatore della prima squadra.
Foto Facebook della Panbiscò Altamura: l'esultanza dopo la vittoria di mercoledì.
