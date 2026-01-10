Volley A2: Altamura al bivio, vincere per continuare la corsa

Serie A2 volley femminile, 17^ giornataSabato 10 gennaio 2026, ore 17.00Futura Giovani Busto Arsizio - PanBiscò LeonessaSoevis Arena – Castellanza (Varese)La PanBiscò Leonessa Altamura si prepara ad affrontare la diciassettesima giornata di campionato con una delle trasferte più impegnative della stagione. Sabato 10 gennaio alle ore 17, le altamurane saranno di scena a Castellanza (Varese) per sfidare la Futura Giovani Busto Arsizio, squadra costruita per ambire alla pool promozione. Una gara difficile sulla carta, non solo per il valore del roster lombardo, ma anche per il peso specifico che questa gara avrà sulla classifica. I giochi per l'accesso alla pool promozione sono infatti ancora apertissimi per entrambe le formazioni, complice anche il calendario e i numerosi scontri diretti sugli altri campi in questo sprint finale della "stagione regolare".Le due squadre arrivano all'appuntamento con stati d'animo opposti: la PanBiscò Leonessa è reduce dal successo interno per 3-1 contro la Tenaglia Abruzzo Altino, una vittoria voluta, cercata e conquistata grazie a una prestazione maiuscola, concreta e di grande carattere, che ha permesso alle biancorosse di restare pienamente in corsa per l'ambito quinto posto in classifica. Momento più delicato invece per la Futura Giovani Busto Arsizio, che arriva da tre sconfitte consecutive contro le prime tre della classe: Talmassons, Brescia e Altafratte, risultati che hanno messo in discussione la permanenza delle lombarde tra le prime cinque. Una situazione che renderà la squadra di casa ancora più determinata a tornare al successo davanti al proprio pubblico. Il precedente stagionale lascia presagire grande equilibrio: la gara d'andata si concluse al tie-break, con il successo della compagine lombarda per 3-2, al termine di una partita combattuta, intensa e di grande spettacolo, decisa solo negli ultimi scambi.Altamura potrà contare sulla forza del gruppo e su un attacco che sta ben figurando in questa stagione, guidato da Krasteva, primatista per punti realizzati, e da una Arciprete ritrovata, concreta e decisiva insieme a Bierria. In costante crescita anche il rendimento difensivo, con una seconda linea sempre più solida grazie alle ottime prestazioni del libero Biagini. Di contro, Busto Arsizio può vantare una rosa di assoluto livello, con terminali offensivi di spessore come Taborelli e Orlandi, oltre a una fase difensiva di grande affidabilità. Sarà inoltre affascinante rivedere lo scontro tra i due liberi, Biagini e Blasi, rispettivamente terza e seconda nella classifica generale di A2.Una partita dunque decisiva in chiave classifica. La Leonessa è a un bivio: vincere significa avvicinare ulteriormente il sogno della "pool promozione"; di contro, una sconfitta potrebbe compromettere definitivamente questa possibilità, costringendo le altamurane a guardare alla "pool retrocessione".