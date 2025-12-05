foto Panbiscò Leonessa Altamura
foto Panbiscò Leonessa Altamura
Volley

Volley A2: ad Altamura arriva la capolista

Difficile impegno per la Panbiscò Leonessa contro Talmassons

Altamura - venerdì 5 dicembre 2025 8.53
Serie A2 - girone B - 2^ giornata di ritorno
Venerdì 5 dicembre 2025, ore 16.00
PanBiscò Leonessa Volley – CDA Volley Talmassons
Palazzetto dello Sport "Luca Baldassarra"

Dopo la sconfitta esterna di Imola, la PanBiscò Leonessa torna in campo davanti al proprio pubblico per l'anticipo dell'undicesima giornata. Oggi le altamurane affronteranno la capolista CDA Volley Talmassons, una delle realtà più forti e complete dell'intero campionato.

Talmassons arriva ad Altamura con un percorso praticamente perfetto: • 9 vittorie su 10 partite giocate, • unica sconfitta al tie-break in casa contro Imola, • primo posto solido con 27 punti, • +6 sulla seconda classificata, Altafratte Padova. Le friulane si distinguono per un'organizzazione eccellente nella fase di muro-difesa, capace di limitare anche gli attacchi più strutturati. In avanti possono contare su cinque attaccanti di valore assoluto per la categoria, tra cui spicca la fortissima opposta Frosini, terminale offensivo di riferimento e punto di equilibrio dell'intero sistema di gioco.

Nonostante il 3-1 subito a Imola, alcune individualità altamurane hanno mostrato segnali incoraggianti: Tai Bierria è stata la top scorer della decima giornata con 19 punti; Krasteva ha chiuso subito dietro con 18 punti; Arciprete, entrata a partita in corso, sta iniziando a ritrovare ritmo gara e fiducia, offrendo alla squadra una risorsa offensiva in più in vista delle prossime sfide. La PanBiscò occupa attualmente il settimo posto, ma la classifica rimane corta e le posizioni playoff sono ancora pienamente raggiungibili.

L'incontro si presenta sulla carta come uno dei più difficili della stagione: Talmassons è squadra completa, fisica e ben organizzata, mentre la PanBiscò Leonessa dovrà ritrovare continuità e precisione dopo l'ultima trasferta. Serviranno lucidità, aggressività e un contributo importante dal pubblico del PalaBaldassarra, da sempre l'uomo in più nelle gare interne. Coach Dell'Anna e il gruppo sono determinati a trasformare un match proibitivo in un'occasione di crescita, consapevoli che contro le capoliste ogni dettaglio potrà fare la differenza. La gara di andata è terminata con una netta vittoria casalinga della CDA Volley Talmassons che si è imposta con il risultato di 3-0 (25-11, 25-22, 25-16).

ARBITRI: Resta Giuseppe, De Luca Lorenzo; VIDEO CHECK: Mancini Giuseppe
  • Leonessa Volley Altamura
