Team Altamura, fatali i minuti finali di recupero

32ª Giornata Serie C Sky Wi-Fi Girone CTeam Altamura - Catania 1-226' Di Tacchio (C), 64' Curcio (A), 90+6' Casasola (C)Domenica nuvolosa e ventilata quella che ospita il match valevole per la 31ª giornata di Serie C Sky Wi-Fi Girone C tra Team Altamura e Catania allo stadio "Tonino D'Angelo" di Altamura dinanzi a 1800 spettatori di cui 200 ospiti. Al termine dei 90 minuti conditi da proteste per un arbitraggio ritenuto ampiamente insufficiente, il tabellino - seppur immeritato - recita 1-2 per i siciliani. L'ha decisa Casasola al 96'.Mister Devis Mangia rinuncia a Esposito - dolorante - oltre a Peschetola e Crimi e propone il seguente undici: Alastra; Zazza, Poli, Silletti (C); Mogentale, Dipinto, Nazzaro, Falasca; Grande; Rosafio, Curcio. A disposizione: Viola, Suazo, Doumbia, Agostinelli, Florio, Simone, Millico, Mbaye, Nicolao, Dimola, Fantoni.Nella prima frazione di gioco, partita vivace ambo le squadre con più occasioni per i padroni di casa ma a spuntarla sono gli ospiti che ne approfittano al minuto 26: Di Tacchio in area raccoglie un cross dalla destra sovrastando Zazza e firmando il vantaggio dell'1-0 con il quale si concluderà il primo tempo.La seconda frazione di gioco riparte con l'ingresso di Millico al posto di Rosafio e con un Catania più aggressivo rispetto al primo tempo dopo aver accusato il bellissimo gol dell'1-1 di Curcio su punizione. La partita si fa sempre più vivace. E poi avviene di tutto. Grande sigla il vantaggio del 2-1 ma il gol viene annullato per fuorigioco. E poi Team subisce il contraccolpo di Casasola che sigla l'1-2 a poco dal termine e così la gara si chiude. Arbitraggio molto contestato dal pubblico di casa.Team Altamura momentaneamente all'11º posto in classifica con 40 punti. Appuntamento adesso per il 23 Marzo 2026, alle ore 20:30 per Salernitana-Team Altamura, valevole per la 33ª giornata di Serie C Sky Wi-Fi Girone C.