Leonessa PanBiscò - foto Lega volley
Volley

Pool salvezza A2: un'altra sfida casalinga

Panbiscò Leonessa sfida la giovane formazione del Club Italia

Altamura - venerdì 20 febbraio 2026
Secondo appuntamento casalingo consecutivo per la PanBiscò Leonessa, che domenica 22 febbraio alle ore 16 scenderà in campo al PalaBaldassarra per la quarta giornata della Pool Salvezza contro il Club Italia.

Una sfida che si preannuncia intensa, spettacolare e carica di significati in chiave classifica. Le altamurane arrivano all'appuntamento con il successo al tie-break conquistato nell'ultimo turno contro Casalmaggiore, al termine di una gara dalle mille emozioni. Dopo aver dominato i primi due set, le leonesse hanno subito la rimonta delle avversarie, salvo poi ritrovare grinta e lucidità nel parziale decisivo, chiuso 15-11 tra l'entusiasmo del pubblico di casa. Tie-break anche per le prossime avversarie: il Club Italia ha superato Imola al quinto set, al termine di una partita speculare rispetto a quella disputata contro Altino, in cui le federali erano riuscite quasi nell'impresa di rimontare da 0-2 prima di arrendersi al tie-break. Il percorso delle ragazze guidate da coach Juan Cichello, dopo lo stop iniziale contro Offanengo, racconta di una squadra in crescita, capace di esprimere pallavolo di qualità e grande carattere.

Il Club Italia rappresenta un progetto federale di assoluto valore: una formazione composta interamente da giovanissime italiane, tra le migliori prospettive del panorama nazionale, atlete che ambiscono a vestire in futuro la maglia della Nazionale maggiore. Talento, freschezza atletica e solidità tecnica rendono la formazione azzurra un avversario temibile, a dispetto della giovane età. La classifica vede attualmente la PanBiscò Leonessa in vetta a quota 20 punti, in compagnia di Altino e Imola. Il Club Italia occupa invece il sesto posto con 13 punti, con un margine di due lunghezze sulla zona retrocessione. Una graduatoria corta che rende ogni sfida determinante.

Sul fronte altamurano, il cammino nella Pool Salvezza è stato finora all'insegna dell'equilibrio: prima la sconfitta al tie-break sul campo di Marsala, poi la vittoria, sempre al quinto set, contro Casalmaggiore. Il tecnico Dell'Anna può contare sull'intera squadra a disposizione, con un gruppo motivato e deciso a sfruttare al massimo il fattore campo, spinto da un pubblico che si conferma tra i più numerosi e calorosi della categoria.

Domenica, inoltre, il PalaBaldassarra sarà teatro di momenti coreografici organizzati dai supporters altamurani, pronti a colorare e rendere ancora più suggestiva la cornice del match. L'invito rivolto a tutti i tifosi è quello di raggiungere l'impianto con qualche minuto di anticipo per partecipare attivamente alla coreografia e contribuire a creare un'atmosfera capace di trascinare le leonesse verso un'altra battaglia sportiva. La posta in palio è alta, lo spettacolo è assicurato: la PanBiscò Leonessa è pronta a ruggire ancora.
