Team Altamura ko in casa contro la Fbc Gravina

Brindisi-Bitonto 1-3

Casarano-Bisceglie 0-1

Fasano-Casertana 1-1

San Giorgio-Lavello 0-1

Molfetta-Cerignola 1-1

Nocerina-Francavilla 2-1

Nola-Nardò 2-1

Rotonda-Mariglianese 0-1

Sorrento-Matino 0-2

Con una rete di Diop al 53' la Fbc Gravina conquista il derby della Murgia sul campo della Team Altamura. C'è delusione in casa biancorossa, non solo per il risultato ma anche per la prestazione.Solo pochi giorni fa le due squadre si erano affrontate in Coppa e al "Vicino", dopo lo 0-0 della gara, l'aveva spuntata la Team ai rigori. Questa volta la squadra guidata dal duo Summa- Ragone si prende l'intera posta in gioco, lasciando l'amaro in bocca ai padroni di casa che hanno avuto delle occasioni non sfruttate. Peccato per il palo colpito da Tedesco nel primo tempo. Il gol decisivo è scaturito da un errore di gioco della Team, ben concretizzato da Diop. La reazione d'impeto dei biancorossi non ha sortito effetto.Ma, a conti fatti, c'è ancora molto da lavorare per essere competitivi. In questo inizio di torneo l'Altamura resta a zero punti, con due sconfitte.Questi gli altri risultati della giornata: