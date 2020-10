Esordio in nazionale con il gol per Ciccio Caputo

Il sogno è stato coronato. Prima maglia azzurra con la nazionale italiana di calcio e gol all'esordio per il bomber altamurano Ciccio Caputo. La sua occasione è arrivata nella gara amichevole con la Moldavia e l'ha subito sfruttata, mettendo il suo zampino per la rete del momentaneo 6-0. Italia straripante a Firenze, risultato finale 6-0.E così, a 33 anni, si avvera il sogno di Ciccio Caputo, giocatore sobrio e mai fuori le righe. Un atleta che parla poco e segna molto. Di grande concretezza, in grado di risolvere le partite. L'uomo, prima ancora del giocatore, non ha mai smesso di credere nella possibilità di continuare a volare sino ad arrivare alla maglia azzurra. E i fatti gli danno ragione. Ora, chissà, potrebbe prenderci gusto... Dipende da Mancini dargli ancora fiducia. Intanto, bravo Ciccio Caputo! L'emozione non lo ha tradito. E alla prima opportunità si è fatto trovare pronto.LA GARA. Un'Italia bella e divertente travolge 6-0 la Moldova, allunga a 17 (14 vittorie e 3 pareggi) la striscia di risultati utili consecutivi e soprattutto ottiene un successo prezioso per il Ranking FIFA a due mesi dal sorteggio per le qualificazioni al Mondiale del Qatar, dove le prime 10 nazionali europee della classifica saranno teste di serie dei 10 gruppi. In attesa di conferme nei prossimi due match di Nations League con Polonia e Paesi Bassi, a Firenze cambiano gli interpreti, ma la Nazionale non perde la sua identità nonostante una formazione diversa per dieci undicesimi da quella che ha espugnato trenta giorni fa la 'Johan CruijffArenA' di Amsterdam. E' la serata delle prime volte: segna al debutto Ciccio Caputo, Cristante e Berardi trovano la prima rete in azzurro e anche El Shaarawy festeggia con una doppietta la sua prima volta da capitano.Dal momento che l'Italia affronta tre partite in otto giorni Mancini, come preannunciato alla vigilia, concede una chance a chi ha avuto meno occasioni di mettersi in mostra in Nazionale. E così spazio dal primo minuto all'esordiente Caputo, in un tridente inedito con Berardi ed El Shaarawy, capitano per l'occasione. In porta tocca a Sirigu, Mancini e Acerbi sono i centrali di difesa e Lazzari e Biraghi gli esterni. Inedito anche il centrocampo, con Cristante, Bonaventura e Locatelli, quest'ultimo alla seconda presenza in maglia azzurra dopo il debutto da otto in pagella nel match di Amsterdam con i Paesi Bassi.Al 23' il gol di Ciccio Caputo. Biraghi pesca in area Ciccio Caputo, che raddoppia trovando così il gol all'esordio.Al termine della gara è soddisfatto il ct Roberto Mancini. La vittoria serviva per la classifica Fifa, quindi risultato raggiunto. Le sue parole sui singoli: "ElShaarawy è qui perché se lo merita, Cristante ha dimostrato di avere qualità, Caputo deve essere felice per il debutto con gol. Tutti si sono comportati bene stasera".