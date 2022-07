Leonessa di Puglia, premiato Ciccio Caputo

Gioia, commozione e orgoglio si sono intrecciati nella cerimonia di conferimento del titolo "Leonessa di Puglia" che, a partire dal 2008, viene assegnato a persone che con virtù e meriti hanno fatto conoscere Altamura in Italia e nel mondo, dando valore al nome della città. Due i premi assegnati quest'anno, in base a quanto deciso dalla commissione. Sono stati conferiti nell'ambito di un consiglio comunale straordinario, convocato nel giardino del Gal Terre di Murgia.Nell'albo del titolo Leonessa di Puglia vengono aggiunti due nomi:- Francesco "Ciccio" Caputo, calciatore, che ha raggiunto le vette del calcio altamurano, vestendo anche la maglia della Nazionale italiana, con la motivazione "... per gli importanti meriti sportivi e i risultati agonistici conseguiti che hanno dato lustro alla Città di Altamura";- alla memoria, Onofrio Pepe, giornalista, divulgatore delle eccellenze gastronomiche del territorio altamurano e murgiano, promotore culturale, con la motivazione "... per aver valorizzato e fatto conoscere nel mondo le tradizioni culturali e i prodotti tipici del territorio".La seduta è stata presieduta da Massimo Iurino, affiancato dal segretario generale Giovanni Barbera. In apertura è stato letto un messaggio della sindaca Rosa Melodia, impossibilitata a partecipare, nel corso dell'intervento iniziale del vice sindaco Raffaella Petronelli. Nel suo messaggio la sindaca si è congratulata con Caputo e ha reso un pensiero commosso per Onofrio Pepe.Il presidente della seconda commissione Davide Calabrese ha illustrato il lavoro di valutazione delle varie candidature presentate, tutte importanti. Sono intervenuti, inoltre, i consiglieri Anna Lillo, Marco Rifino, Giovanni Saponaro, Lello Rella e Luigi Lorusso che hanno tratteggiato le qualità per cui Caputo e Pepe hanno ricevuto il titolo onorifico.Quindi il momento della premiazione, della lettura delle motivazioni e dei ringraziamenti per il titolo conferito. Per Onofrio Pepe il "Leonessa di Puglia" è stato ritirato dalla famiglia (Maria Chironna e Tina Pepe).Nella sua premiazione, Caputo ha ricordato Domenico Martimucci e donato una maglia con il numero 10 autografata. Quel numero lo ha scelto proprio per l'amicizia con "Domi". Un ricordo, accolto da applausi e dalla commozione della mamma e dalla sorella di Martimucci.Conclusa la seduta consiliare, è stato il momento delle foto di rito e dei selfie e, per la gioia di tanti bambini e ragazzi, il calciatore altamurano ha firmato autografi, maglie e palloni.(segue notizia sul premio alla memoria a Onofrio Pepe)