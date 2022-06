Il premio Leonessa di Puglia a Ciccio Caputo e alla memoria di Onofrio Pepe

al calciatore Francesco Caputo, per tutti Ciccio, l'atleta altamurano che ha raggiunto le vette del calcio italiano, vestendo anche la maglia della Nazionale azzurra;

alla memoria, a Onofrio Pepe, giornalista, divulgatore delle eccellenze gastronomiche del territorio altamurano e murgiano, promotore culturale.

Il Consiglio comunale è stato convocato giovedì 30 giugno, presso il giardino del GAL con ingresso in piazza Resistenza, con inizio effettivo alle ore 18.00, per il conferimento del Titolo Leonessa di Puglia.Il premio è un titolo onorifico che può essere assegnato a favore di persone fisiche o giuridiche, associazioni o enti, che nelle rispettive attività hanno dato valore al nome e alla città di Altamura. In base al regolamento, esso è finalizzato al "riconoscimento di pregi, di qualità, di meriti e di impegni nella carriera oppure in periodi temporali circoscritti, ad atti e gesta esclusivi di particolare e significativo interesse, di singoli cittadini contemporanei o deceduti, oppure di associazioni, di enti e/o istituzioni, che nelle rispettive attività sia a livello principale, che a livello hobbistico-amatoriale, si siano distinti nelle arti e nei mestieri siano essi industriali, artigianali e agricoli, nelle professioni intellettuali e manuali, nella cultura, nell'arte, nello sport, nello spettacolo, nella politica, nel sociale ed in ogni altra azione civile, militare e religiosa, che punti, o ha puntato, al rafforzamento dell'immagine della comunità altamurana, dei suoi uomini, dei suoi prodotti, dei suoi mezzi, dei suoi contenuti e di tutte quelle attività di spicco esclusive che danno, o hanno dato lustro alla Città di Altamura sul territorio locale, regionale, nazionale ed internazionale".Dopo il vaglio delle varie proposte presentate, si è deciso di conferire due titoli Leonessa di Puglia per l'edizione 2022. Il riconoscimento sarà assegnato:Entrambi hanno proiettato la conoscenza della città e del territorio ben oltre i confini locali o regionali, proprio come nello spirito del premio.Alla seduta monotematica del Consiglio comunale parteciperanno Ciccio Caputo e i familiari di Onofrio Pepe. In base al regolamento, la consegna del titolo è effettuata dal sindaco in una cerimonia pubblica. Per dare adeguata veste istituzionale, è stata convocata un'apposita seduta del Consiglio comunale."Mi congratulo con Ciccio Caputo e rendo omaggio alla memoria di Onofrio Pepe - dichiara la sindaca Rosa Melodia - per questo riconoscimento. Di tutti i premi che in ogni genere di carriera si possano vincere, il titolo Leonessa di Puglia - che porta lo storico appellativo della città di cui si è figli - è sicuramente quello che maggiormente inorgoglisce perché esprime il forte legame con la propria terra e rappresenta anche un ringraziamento per l'operato svolto".