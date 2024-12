Premio Leonessa di Puglia: indetta la nona edizione

L'Amministrazione Comunale, come da apposito Regolamento approvato con delibera di consiglio comunale n. 23 del 24.05.2024, ha indetto la nona edizione del titolo annuale di "Leonessa di Puglia" per l'anno 2024 a favore di singoli cittadini contemporanei o deceduti, enti giuridici riconosciuti e non. Chiunque abbia interesse, entro 60 giorni dalla data dell'avviso (22 novembre), può proporre istanza per tale riconoscimento, secondo le informazioni indicate sul portale del Comune.Il titolo onorifico è finalizzato al riconoscimento di pregi, di qualità, di meriti, di impegni e gesta di singoli cittadini contemporanei o deceduti, enti giuridici riconosciuti e non, che nelle rispettive attività sia a livello principale che a livello hobbistico-amatoriale, si siano distinti nelle arti e nei mestieri industriali, artigianali e agricoli, nelle professioni intellettuali e manuali, nella cultura, nell'arte, nello sport, nello spettacolo, nella politica, nel sociale ed in ogni altra azione civile, militare e religiosa dando lustro alla Città di Altamura e/o alla Sua Comunità sul territorio regionale, nazionale e internazionale.Finora sono stati insigniti: alla memoria al nunzio apostolico in Austria mons. Donato Squicciarini; all'ingegnere chimico Vittorio De Nora (alla memoria); ai compianti Antonio Iervolino e Graziantonio Palasciano; ai medici Pasquale Berloco e Loreto Gesualdo; al calciatore Ciccio Caputo; al promotore culturale Onofrio Pepe (alla memoria); all'allenatore di calcio Franco Dibenedetto (alla memoria); al medico Davide Loizzo (alla memoria).