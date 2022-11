Oropan si conferma con il premio Industria Felix

L'azienda Oropan di Altamura, leader nel settore dei prodotti da forno della panificazione, è tra le sole 10 aziende italiane del settore agroalimentare, ad essere premiata "Per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved", delle 203 società di capitali con sede legale in Italia, a cui è andato tale riconoscimentoIl premio è stato consegnato alla Luiss di Roma alla presenza del ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, del sottosegretario Bergamotto e del vicepresidente di Confindustria Grassi. Tra gli imprenditori e manager intervenuti alla cerimonia di presentazione per ricevere "l'Alta onorificenza di bilancio del Premio Industria Felix - L'Italia che compete, per performance gestionali, affidabilità finanziaria e talvolta sostenibilità" in rappresentanza di Oropan SpA, l'Amministratore Delegato Lucia Forte."Vedere confermato e riconosciuto per il terzo anno consecutivo questo prestigioso ed autorevole riconoscimento - ha detto Lucia Forte - è per noi elemento di vanto, in quanto certifica la continuità che l'azienda è riuscita a garantire nel suo percorso di crescita, avendo saputo declinare sapientemente, all'interno di un modello di business sostenibile, ottime performance di bilancio (patrimoniale, economico), con un innalzamento del livello di competitività dell'azienda nel mercato globale, valorizzando il Made in Italy e, innovando i prodotti e i processi aziendali. A conferma di ciò, nel 2021, Oropan ha deciso di dare evidenza del percorso di sostenibilità intrapreso, rendicontando il proprio impegno tramite la stesura del Piano Strategico e del Bilancio di Sostenibilità, documenti di sintesi nei quali si sostanzia l'impegno dell'Azienda nell'integrare iniziative volte a sviluppare e diffondere la cultura della sostenibilità verso tutti gli stakeholder. Il premio - aggiunge - acquista ancor più valore, e ci rende orgogliosi, se inquadrato in un periodo particolarmente complesso come quello che stiamo vivendo, legato a tensioni sul mercato delle materie prime e delle fonti energetiche, e in cui, nonostante tutto, registriamo una previsione di crescita del fatturato per il 2022, a doppia cifra rispetto ad un anno, come il 2021, già ricco di soddisfazioni, per la nostra azienda".