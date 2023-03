Angela Farella e il suo negozio da "Oscar" nel settore moda intima e mare

5 foto Angela Farella - Intimemozioni

A Firenze ha coronato un lungo percorso, fatto di amore per il proprio lavoro e di attenzione alla clientela. Un punto di arrivo che, però, non è l'ultimo traguardo per, titolare di "Intimemozioni". Lei continua a pensare in grande.Il suo punto vendita di moda intima e mare, per uomo e per donna, è in via Selva 23 ad Altamura. Fiore all'occhiello è la variegata linea di corsetteria. Da qualche settimana il nome della sua attività "brilla" sulle patinate riviste di settore: "Intimemozioni" è stato premiato al prestigioso gala "Stelle Best Shop Awards" che si è tenuto a Firenze l'11 febbraio, al Palazzo Borghese. Una kermesse che è considerata la serata degli "Oscar" ai negozi di lingerie e di abbigliamento e costumi da mare.Angela Farella ha ottenuto il premio di migliore punto vendita (Best shop), nella categoria del "Personal Touch", definizione in cui è insita la marcia in più impressa proprio dalla titolare sia nell'allestimento sia nella competenza e nella cortesia dimostrate verso la clientela."Stelle Best Shop Awards" è un concorso ideato da Pisani Editore e organizzato in Italia da Linea Intima, da 25 anni con successo crescente. Valorizza i punti vendita nel settore della moda intima, mare e calze oltre che dei nuovi negozi dall'impronta più "trasversale" al Prét-à-Porter. Anche quest'anno era folta la platea di partecipanti, accuratamente scelti tra i punti vendita più rappresentativi di tutto il territorio nazionale, classificati in categorie che identificano le realtà commerciali più significative per il consumatore. Infatti partecipano solo i migliori negozi, in cui si trovano i grandi marchi del settore."Ho iniziato la mia attività nel 2009 - spiega Angela Farella - e già dopo qualche anno, dal 2012, inseguo questo premio perché sono stata sempre inserita, ogni volta, nella lista dei migliori negozi d'Italia. Sono molto soddisfatta di questo prestigioso riconoscimento, che è come un Oscar per il nostro settore, di "Best shop", categoria "Personal touch". Ne sono stata felicissima durante la serata di gala di Firenze a cui hanno partecipato anche i vertici della Federazione Moda Italia di Confcommercio. Si tratta, infatti, di qualcosa di prestigioso"."Anche se è passato quasi un mese - dice Farella, ancora raggiante - il riscontro è altissimo. Ottenuto questo titolo molto ambito, si potrebbe pensare che io sia appagata. E certamente ne sono fiera perché è il raggiungimento di un traguardo che ho deciso di pormi quasi subito. Eppure, a essere sincera, sto già guardando avanti perché vorrei partecipare all'edizione internazionale dello stesso concorso, che si tiene a Parigi. E non è detto che non riesca, perché io ci credo. Ci vorrà il tempo necessario ma so essere tenace e paziente, il risultato arriverà".E mentre si pone un nuovo importante obiettivo, come tutti i giorni di lavoro Angela Farella è sempre lì, nel suo negozio, a ricevere e accogliere i clienti, dispensando i consigli su come personalizzare e scegliere al meglio gli acquisti.Intimemozioni di Farella AngelaVia Selva 23, AltamuraTel. 080.3140949Facebook: https://www.facebook.com/intimemozioni01