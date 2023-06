Studenti altamurani vincono gara nazionale per scuole superiori

Successo sorprendente quello ottenuto da quattro alunni della classe 1^A CAT dell'I.T.T. Nervi- Galilei di Altamura che partecipando al Contest nazionale per scuole superiori "Varta Loves Champions", sono risultati vincitori del suddetto concorso organizzato dalla nota azienda tedesca produttrice di batterie.



Al contest hanno preso parte su base volontaria alcuni studenti delle classi 1^A CAT e 2^B A/C; compito degli studenti era quello di realizzare un meme o un breve video della durata massima di un minuto sulla tematica dell'energia nello sport, promuovendo i prodotti della stessa azienda che aveva dato in omaggio un kit di batterie a tutti gli alunni partecipanti. I ragazzi si sono trasformati in giovani pubblicitari, dando vita ad elaborati digitali che sono stati poi valutati da un'apposita giuria composta da esperti delle aziende partner, Varta Italia e Neways. I criteri di valutazione sono stati i seguenti: creatività, originalità, capacità di rielaborazione dei contenuti appresi, attinenza con la tematica e difficoltà di realizzazione.



Alla fine, sono stati decretati vincitori del concorso 50 studenti e 17 istituti di istruzione secondaria di II grado su scala nazionale. Fra i vincitori, ben 4, con lavori di assoluto rilievo, sono stati della 1^A CAT; risultato a dir poco eccellente e al di sopra di ogni più rosea aspettativa. Anche i ragazzi più giovani del biennio dell'I.T.T. Nervi-Galilei si distinguono per capacità, qualità e originalità.



Questi gli alunni vincitori:

BIAGIO CICORELLA; ANDREA FORTE; MICHAELA MAIULLARI; GIUSEPPE RICCIARDI.

In premio hanno ricevuto uno smartwatch a testa.



Questi, invece, gli istituti vincitori:

I.I.S. MARIE CURIE DI GARDA-BUSSOLENGO (VR); LICEO PORPORATO DI PINEROLO (TO); I.T.T. NERVI-GALILEI DI ALTAMURA; LICEO SCIENTIFICO GRAMSCI DI IVREA (TO); LICEO ARTISTICO CANDIANI DI BUSTO ARSIZIO (VA); I.I.S. TOMMASO FIORE DI MODUGNO; ISTITUTO IVO DE CARNERI DI CIVEZZANO (TN); I.I.S. SCARPA-MATTEI, SEDE DI FOSSALTA DI PIAVE (VE), LICEO RUMMO DI BENEVENTO, I.I.S. VILFREDO FEDERICO PARETO DI MILANO; ISTITUTO MERCURINO ARBORIO DI GATTINARA (VC); I.I.S. PRIMO LEVI DI TORINO; ISTITUTO EINAUDI-PARETO DI PALERMO; I.I.S. MARZOTTO LUZZATTI DI VALDAGNO (VI); LICEO ARTISTICO PRETI FRANGIPANE DI REGGIO CALABRIA; LICEO CLASSICO E SCIENTIFICO PELLICO PEANO DI CUNEO ABF DI SAN GIOVANNI BIANCO (BG).

"Innumerevoli complimenti - comunica il docente referente Vito Leonardo Basile - sia agli alunni vincitori che a tutti i partecipanti al contest, con l'augurio che gli attuali risultati positivi rappresentino un trampolino verso futuri successi professionali e di vita. I lavori realizzati dai quattro vincitori si possono visualizzare sulla pagina Facebook ufficiale dell'I.T.T. Nervi-Galilei".