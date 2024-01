Premio Leonessa di Puglia alla memoria dell'allenatore Dibenedetto e del medico Loizzo

14 foto Premio Leonessa di Puglia a Franco Dibenedetto e Davide Loizzo

Intense emozioni, a stento trattenute dal protocollo cerimoniale, hanno caratterizzato la seduta del 29 dicembre 2023 del Consiglio comunale. L'assise ha conferito due titoli del premio "Leonessa di Puglia":alla memoria del medico Dott. Dott. Davide Loizzo, prematuramente scomparso l'anno scorso in un incidente stradale, per "il prestigioso apporto alla ricerca medico-scientifica internazionale affinchè continui ad essere esempio importante di perseveranza, tenacia e determinazione per le nuove generazioni";alla memoria del Prof. Francesco Dibenedetto per aver dato lustro alla città di Altamura con riconoscimenti e prestigiosi premi in ambito calcistico. Eccellente formatore, ha promosso valori fondamentali quali lealtà e fair play.La seduta consiliare è stata aperta dall'introduzione del presidente Luigi Lorusso e dal saluto del sindaco Vitantonio Petronella. A seguire gli interventi dei consiglieri Nina Dibenedetto, presidente della II Commissione, Filippo Ragone, Giovanni Saponaro e Michele Loporcaro.Inoltre il profilo personale e professionale di Davide Loizzo e Francesco Dibenedetto è stato tracciato negli interventi della dirigente scolastica del Liceo scientifico e linguistico Federico II di Svevia, Sabina Piscopo; del professore Loreto Gesualdo, ordinario di nefrologia universitaria del Policlinico di Bari; del presidente del comitato regionale Figc-Lnd Vito Tisci. Di entrambi è stato fatto un ricordo molto bello e sono stati sottolineati i valori saldi che hanno lasciato nelle relazioni umane e nei rispettivi ambiti di impegno lavorativo e professionale.Nel momento conclusivo le famiglie sono state invitate al tavolo di presidenza per la consegna delle targhe e delle pergamene.