La Andriani premiata per un progetto su parità genitoriale

"Close the Gap" è la campagna promossa da Coop per promuovere la parità di genere e l'inclusione che, dal 2022, prevede l'omonimo premio annuale dedicato ai fornitori di prodotto a marchio più virtuosi. Tra i vincitori dell'edizione 2023 Andriani S.p.A. Società Benefit e B Corp che, grazie al progetto dedicato alla Genitorialità, è stata insignita questa mattina, nella splendida cornice del Teatro Litta di Milano, del riconoscimento Close the Gap nella categoria Progetti a sostegno della Parità Genitoriale.L'iniziativa di Andriani dedicata alla Genitorialità, aperta a tutti i dipendenti, si è focalizzata sullo sviluppo delle competenze soft dei genitori per aiutarli a valorizzare la loro esperienza di cura anche nel contesto lavorativo. Andriani ha definito questo percorso di change management e sviluppo delle risorse umane - che ha rappresentato anche l'opportunità di migliorare e innovare i processi interni - per favorire innanzitutto la riduzione dello stress. Le persone, infatti, raccontando e condividendo, hanno messo a fuoco emozioni, paure, incertezze e desideri, trovando nuovi punti di riferimento dentro di sé e riuscendo a far emergere competenze ed energie inaspettate.Una piattaforma digitale e un percorso formativo condotto da psicologi e psicoterapeuti con l'utilizzo dello strumento della fiaba, hanno reso possibile l'apprendimento di attività applicabili alla vita reale attraverso le quali trasformare le transizioni di vita dei neo genitori in efficacia professionale.A ritirare il premio Sara Rossi, Diversity & Inclusion Specialist & HR Generalist di Andriani S.p.A. Società Benefit e B Corp, a capo del progetto, che ha dichiarato: "Siamo davvero felici di ricevere questo premio che riconosce l'impegno dell'Azienda su tematiche tanto importanti che riguardano da vicino le persone. Per noi quello sulla genitorialità è un percorso senza scadenza. Essere genitori, infatti, implica la gestione di una moltitudine di relazioni, quella con i propri figli, quella di coppia e quella di essere sempre figli a propria volta. Offrire strumenti utili, capaci di sostenere tutte le relazioni che ruotano intorno al ruolo genitoriale per noi è fondamentale per il benessere dell'azienda e dei dipendenti stessi, i quali svolgono vari ruoli nella propria vita personale, che si sommano a quelli professionali."Andriani S.p.A. Società Benefit, con sede a Gravina in Puglia, è specializzata dal 2009 nella produzione di pasta naturalmente senza glutine di alta qualità, sia con il suo brand Felicia sia conto terzi. Le materie prime utilizzate, tra cui mais, riso integrale, riso, grano saraceno, avena, lenticchie, ceci e piselli, sono accuratamente selezionate. La lavorazione avviene all'interno di uno stabilimento produttivo 100% gluten free: nove linee produttive, oltre 55 differenti formulazioni e 1.000 Sku gestite. Tra i principali player del mercato della pasta gluten free, Andriani è presente nelle maggiori catene distributive di oltre 30 Paesi nel mondo. Flessibilità, organizzazione dinamica, ricerca, innovazione e impegno nella sostenibilità economica, ambientale e sociale, con azioni concrete e buone pratiche nei confronti di tutti gli stakeholder, sono i fattori che guidano le performance dell'azienda, che contribuisce al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) dell'Agenda 2030, promossi dall'ONU per un'economia globale più sostenibile.