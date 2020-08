Altamura fa festa per Ciccio Caputo in azzurro

Giubilo ad Altamura per la convocazione del bomber altamurano Ciccio Caputo in Nazionale per le gare di Nations League: venerdì 4 settembre, alle ore 20.45, l'Italia scenderà in campo contro la Bosnia Erzegovina allo stadio Artemio Franchi di Firenze; lunedì 7 settembre, alle 20:45, ci sarà invece Olanda-Italia alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam.L'Amministrazione comunale a nome di tutta la comunità altamurana plaude con orgoglio alla convocazione del concittadino Ciccio Caputo nella nazionale di calcio per la UEFA Nations League. "Siamo entusiasti della convocazione in nazionale - ha dichiarato la Sindaca Rosa Melodia - è un traguardo che onora immensamente la nostra città. Certamente Ciccio Caputo dimostrerà anche in questa esperienza il talento e la tenacia che lo contraddistinguono. Tutta Altamura sarà al suo fianco. Invito ad esporre sui nostri balconi la bandiera dell'Italia e striscioni, disegni, immagini di Ciccio per manifestargli tutto il nostro sostegno".Oltre ad essere artefice di un'annata straordinaria e di aver sempre combattuto e sognato per arrivare a questo traguardo, credendo sempre nei suoi obiettivi, Caputo è un calciatore sempre umile e disponibile. L'anno scorso è stato invitato e gioiosamente accolto in una cerimonia al Palazzo di Città e ovviamente non ha voluto mancare. Inoltre è sempre vicino ai colori biancorossi della sua Altamura.