Derby da brividi: la Soccer Altamura vince 4-2

La Soccer Altamura conquista un derby ad altissima intensità superando 4-2 l'Altamura C5 nella quinta e ultima giornata della Coppa Puglia, girone C. Una gara tatticamente complessa, giocata su ritmi elevati e decisa solo all'ultimo secondo, che consente alla formazione guidata da mister Grimaldi di centrare l'obiettivo qualificazione ai quarti di finale della competizione. Determinante la prestazione di Pestrichella, autore di una tripletta, che prima indirizza, poi chiude definitivamente il match.A rompere l'equilibrio iniziale e a stappare il match ci pensa il vice capitano Santacroce al 10': Forte ruba palla sulla metà campo, Pestrichella, a rimorchio, serve Santacroce, che si accentra e batte Ariani con un destro potente da posizione ravvicinata. Nel finale di primo tempo, prima Chironna salva il risultato, compiendo due belle parate su Baldassarra e Clemente Giuseppe, poi Giampietro, tutto solo davanti ad Ariani, si divora la rete del raddoppio. Nel terzo dei cinque minuti di recupero, scambio da una fascia all'altra tra Santacroce e Pestrichella, con quest'ultimo, che dopo aver dato palla, la riceve a pochi metri da Ariani e fa 2-0.Dopo cinque minuti della ripresa, Pestrichella, direttamente da calcio di punizione, batte ancora Ariani, ingannato da una deviazione, e fa 3-0 con doppietta. Con tre gol di vantaggio e con la sicurezza del passaggio del turno, alla Soccer Altamura viene il braccino da tennista e arretra di qualche metro lasciando la manovra agli avversari. L'Altamura C5, prima accorcia le distanze al 22' con il rigore trasformato da Angelastri, poi ribalta il discorso qualificazione con Clemente Giuseppe, che al 27', mette all'incrocio dei pali la palla del 3-2. Capitan Gramegna e compagni non si lasciano scoraggiare e, con il power play, provano a segnare la rete della qualificazioni ai quarti. Nell'ultima azione utile della gara, Giampietro regala a Pestrichella una palla solo da spingere in rete: il bomber altamurano segna la sua tripletta personale che vale il definitivo 4-2.Una vittoria che sa di svolta, arrivata al termine di una gara ricca di emozioni e colpi di scena, e che conferma carattere, determinazione e qualità della Soccer Altamura. Ora l'attenzione si sposta sui quarti di finale, con la consapevolezza di poter affrontare qualsiasi avversario forti di un gruppo compatto e di un entusiasmo ritrovato.SOCCER ALTAMURA – ALTAMURA C5 4-2Soccer Altamura: Chironna, Pestrichella, Santacroce, Giampietro, Maiullari, Lorusso P., Gramegna M., Tancredi, Forte, Lorusso M., Angelastri. Allenatore: Grimaldi Rodolfo.Altamura C5: Ariani, Stigliano, Angelastri, Baldassarra, Clemente G., Clemente M., Dambrosio, Dileo, Direnzo, Lorusso, Nirivagoi, Perrucci, Zdrava. Allenatore: Cristiano Antonio.Arbitro: Iyob Yohannes di Bari.Reti: 10' pt Santacroce (SA), 30+3' pt Pestrichella (SA), 5' st Pestrichella (SA), 22' st Angelastri rig. (AL), 28' st Clemente G. (AL), 30+3' st Pestrichella (SA).Falli: 3-2, 4-4.Ammoniti: Gramegna M. (SA), Angelastri (AL).Espulsi: Clemente G. (AL).