Willie, il singolo di esordio di Anteros

E' uscito "Willie" il singolo di esordio del giovane cantautore pugliese Anteros (Phony Art Records / Believe Digital). Il brano, che anticipa la pubblicazione del primo Ep dell'artista, è accompagnato da un videoclip diretto artisticamente dallo stesso Anteros ed è disponibile su tutte le principali piattaforme streaming."Willie", prodotto presso i Sorriso studios di Bari, è un brano che, tra synth ed energici reef di chitarra dal sound distintamente anni '80, parla di diversità e del desiderio di essere accettati, affrontando così un tema caldo, vicino ai giovani e alla società odierna.Ognuno di noi è "Uno, nessuno e centomila" e, proprio come Willie, il cyborg protagonista del video del brano (interpretato e diretto creativamente dallo stesso Anteros, per la regia di Giuseppe Potenza), è composto di tanti pezzi diversi, da tante esperienze che lo definiscono e lo rendono unico al mondo."Ho scritto Willie riflettendo su questo argomento e ho così creato questo personaggio cibernetico che ha, però, testa e cuore umani. – racconta Anteros - Lui lotta continuamente per cercare di dimostrare agli altri che non è così diverso da loro. Eppure la sua disperata ricerca dell'accettazione si trasforma, poi, in assoluta consapevolezza di essere diverso e, quindi, unico."Nato ad Altamura il 25 aprile 2000, Anteros inizia a suonare all'età di 8 anni, quando riceve in regalo da suo padre la sua prima chitarra. Da questo momento in poi tra lezioni private e sperimentazione, Anteros impara a suonare i più svariati strumenti musicali finché, a 15 anni fonda la sua prima band rock progressive con la quale produce anche un disco. Due anni dopo inizia la carriera solista, scrivendo e componendo brani ormai lontani dal rock classico che lo ha accompagnato in infanzia e adolescenza e guardando, invece ai generi più attuali. Negli ultimi tre anni ha lavorato alla produzione del suo Ep di esordio e parallelamente ha avviato gli studi di regia cinematografica a Milano.Link al videoclip: https://bit.ly/3jjkYY9