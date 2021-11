Villa comunale, approvato il progetto esecutivo

Per la messa in sicurezza e la riqualificazione della villa comunale, si inizierà con gli interventi di messa in sicurezza. Il settore lavori pubblici del Comune ha approvato il progetto esecutivo del primo stralcio per un importo di 909.000 euro di cui l'importo da porre a ribasso è di 703.000 euro. Si procederà ora alla gara d'appalto per l'affidamento.Da molto tempo sono attesi lavori di miglioramento della villa comunale. Sono diventati urgenti quelli sulla parte pericolante in via Quintino Sella che è puntellata. Il muro dovrà essere demolito e ricostruito e lo stesso vale per i bagni fatiscenti che, secondo il progetto complessivo redatto dal Comune, verranno demoliti e spostati.Con gli altri stralci progettuali sono previsti altri lavori quali la sostituzione della pavimentazione, il rifacimento dei cordoli delle aiuole, la reintegrazione degli alberi recentemente abbattuti per ragioni di pubblica sicurezza, la regimentazione delle acque piovane.La villa comunale è un bene vincolato dalla Soprintendenza.