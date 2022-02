Villa comunale, aggiudicati i lavori per la messa in sicurezza

Sono stati aggiudicati i lavori di messa in sicurezza della villa comunale. La gara, bandita dal Comune (settore lavori pubblici) è stata aggiudicata a un'impresa di Napoli, per un importo complessivo contrattuale in € 540.819,43 più Iva. Si tratta del primo stralcio di un progetto complessivo che prevede anche la riqualificazione dell'area verde.Questo l'oggetto della procedura negoziata: "affidamento dei lavori di restauro e risanamento conservativo della villa comunale ubicata in via dei Mille angoli via Quintino Sella e Via Mastrangelo". Una volta perfezionata la fase amministrativa, con la consegna dei lavori si potrà iniziare il primo intervento che inevitabilmente sarà quello della messa in sicurezza e della sistemazione della parte pericolante in via Quintino Sella e via Mastrangelo. Il muro dovrà essere demolito e ricostruito e lo stesso vale per i bagni fatiscenti che, secondo il progetto complessivo redatto dal Comune, verranno demoliti e spostati.Con gli altri stralci progettuali sono previsti altri lavori quali la sostituzione della pavimentazione, il rifacimento dei cordoli delle aiuole, la reintegrazione degli alberi recentemente abbattuti per ragioni di pubblica sicurezza, la regimentazione delle acque piovane.La villa comunale è un bene vincolato dalla Soprintendenza.