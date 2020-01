Villa comunale, affidato incarico per messa in sicurezza del muro

Primo passo per la sistemazione complessiva della villa comunale. Si comincia dalla parte emergenziale dovuta all'instabilità del muro perimetrale ammalorato in via Quintino Sella, da circa un anno puntellato ma pur sempre in una situazione di degrado, tanto che dovrà essere demolito e ricostruito.Si tratta del primo intervento inserito nel progetto di restauro e risanamento conservativo della villa comunale, tra via dei Mille, via Sella e angolo via Mastrangelo, approvato dalla giunta comunale il 22 ottobre scorso. Gli elaborati sono stati redatti dal servizio verde, difesa del suolo e arredo urbano, a seguito dei necessari confronti con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Bari.Si procederà per stralci. La demolizione e ricostruzione della muratura di contenimento è quella urgente. A tale scopo, il settore Lavori pubblici, con determina del dirigente Biagio Maiullari, ha affidato ad una professionista l'incarico tecnico per la progettazione definitiva ed esecutiva delle relative parti strutturali in cemento armato, per un importo di oltre 9.000 euro.A seguire, con ulteriori interventi puntuali e mirati, si procederà alle opere a verde, all'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso (nuovi accessi, valorizzazione di percorsi storici, impianti) e alla demolizione dei bagni pubblici, pure essi attualmente fatiscenti, anzi indecorosi e inutilizzabili. Ulteriore parte del progetto riguarda il "risanamento conservativo" dei percorsi interni (piantumazione nuove alberature, rifacimento della pavimentazione e dei cordoli, arredo urbano, impianti necessari).Nel frattempo la parte degradata peggiora sempre di più e la struttura metallica di contenimento si sta trasformando pure in un ricettacolo di immondizia di ogni genere.