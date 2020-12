Variazioni della raccolta differenziata

Alcune variazioni alla raccolta differenziata sono state comunicate dalla Teknoservice per il periodo delle feste in cui, in alcuni giorni, non tutti gli impianti osservano l'apertura.A causa della chiusura degli impianti di destinazione dei rifiuti, la raccolta della carta, prevista per i giorni venerdì 25/12/2020 e venerdì 01/01/2021 sarà anticipata, rispettivamente, ai giorni mercoledì 23 dicembre e mercoledì 30.Resta invariata la raccolta dell'organico nei giorni di Natale e Capodanno.