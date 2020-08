Un nuovo sacerdote ad Altamura

Stasera, festa della Trasfigurazione del Signore, alle 19.30 presso il Santuario Maria Santissima del Buoncammino di Altamura sarà ordinato sacerdote (presbitero) il diacono don Paolo Vito Dantile, altamurano. A ordinarlo sarà il vescovo della diocesi di Altamura Gravina e AcquavivaIl nuovo sacerdote presiederà la messa domenica 9 agosto, in mattinata alle ore 11.00 nella parrocchia Santi Pietro e Paolo di Gravina in Puglia, comunità dove don Paolo svolge il suo ministero pastorale, e in serata alle 20.00 nella parrocchia San Sepolcro di Altamura, comunità in cui il sacerdote è cresciuto e ha maturato la sua fede e la sua vocazione."A motivo delle limitazioni attualmente ancora in vigore e imposte a causa della pandemia da Covid19 – spiega in una nota il moderatore di Curia, don Vincenzo Panaro – la partecipazione alle suddette celebrazioni sarà contingentata, secondo la disponibilità degli spazi, al fine di garantire la massima sicurezza ed il rispetto delle norme".