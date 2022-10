Una giornata di sport e gioco veramente inclusivi

Lo sport per tutti, ma tutti davvero! Questo lo spirito che anima l'iniziativa "Tutti in gioco", organizzata da Auxilium, parrocchia del Santissimo Redentore, Oratorio San Filippo Neri, con altre associazioni che collaborano. L'obiettivo è sensibilizzare al tema dell'inclusione. Nello sport, come in altri luoghi di vita e di lavoro, è possibile. E questa giornata lo dimostrerà.L'iniziativa si tiene presso il centro sportivo e parco culturale "DM 10" della parrocchia del Santissimo Redentore. Per tutta la mattinata sono previsti giochi sportivi, con la partecipazione delle scuole. Nel pomeriggio sono in programma una gara podistica e un quadrangolare di calcio. Gli incontri di calcio vedono la partecipazione della "Asd Uic Bari 1988" e si svolgono con una formula che mette alla pari i non vedenti o ipovedenti con gli altri. Infatti la squadra dell'Unione ciechi e ipovedenti affronta squadre di giocatori bendati, così da essere realmente alla pari. Inoltre si gioca con un pallone sonoro.