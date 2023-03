Temi sociali e inclusione: Loporcaro avvia campagna elettorale

Mercoledì 29 marzo, alle 18, nell'ex Monastero Santa Croce, si terrà un tavolo di confronto dal titolo "Dalla famiglia alla comunità" sul tema dell'inclusione, organizzato dalla coalizione M5s, Partito democratico, Sinistra in movimento a cui parteciperà l'assessora regionale al Welfare, Politiche di benessere sociale e pari opportunità, Programmazione sociale ed integrazione socio-sanitaria, Rosa Barone. Sarà l'avvio della campagna elettorale per il candidato sindaco Michele Loporcaro."Avviamo la campagna elettorale - dichiara la coalizione - con un tema che ci è particolarmente caro: le politiche per il sostegno ai soggetti fragili e alle loro famiglie. Crediamo fermamente che puntare sulla qualità della vita delle persone in una comunità renda questa stessa più ricca. Crediamo che valorizzare le differenze e i punti di forza di ogni singolo possa davvero essere un beneficio per tutta la collettività, perché della diversa abilità non si abbia paura è importante conoscere e anche agire, con strategie politiche mirate, riuscendo a far rete. Vogliamo che l'incontro con l'Assessora Rosa Barone sia un confronto attivo e per questo invitiamo al dibattito tutte le famiglie, con le loro esperienze di vita e le loro storie, e le associazioni del territorio che, ogni giorno, sono al fianco dei più fragili per promuovere l'inclusione e garantire a tutte e a tutti il diritto di essere parte della vita sociale ed economica della comunità altamurana."Il Comune di Altamura, per la nostra coalizione, ha un ruolo fondamentale essendo sede dell'Ufficio di Piano che coordina gli interventi di welfare dei territori di Altamura, Santeramo in Colle, Gravina in Puglia, Poggiorsini. Durante l'incontro saranno toccati i temi dell'autonomia delle persone con disabilità, della assistenza e cura ai minori, degli interventi per il superamento della povertà economica e sociale."La spesa sociale del Comune di Altamura, come ente e come parte dell'Ambito, copre quasi un terzo del bilancio comunale – afferma Michele Loporcaro – deve diventare una spesa di qualità che miri al superamento del disagio sociale e all'autonomia delle persone. Occorre lavorare anche sul miglioramento della struttura organizzativa comunale e di ambito per garantire la continuità e la qualità dei servizi offerti e immaginare modalità che consentano il superamento delle diseguaglianze".