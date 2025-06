Trasporto scolastico: pubblicati avvisi per presentare domande

Il Comune di Altamura ha pubblicato gli avvisi per il servizio scuolabus e per il servizio di trasporto scolastico per alunni con disabilità. I servizi riguardano le scuole primarie e secondarie di primo grado. In entrambi i casi il termine per presentare le domande è il 31 agosto e si svolge tutto su piattaforma (sul sito istituzionale del Comune di Altamura www.comune.altamura.ba.it nella sezione Siti tematici/Sportello telematico polifunzionale / Andare a scuola con lo scuolabus / Iscrizione al servizio).I due avvisi sono differenziati per le modalità.Per il trasporto scolastico per alunni con disabilità, previa presentazione di certificazione medica, il servizio è gratuito.Per il servizio scuolabus, c'è esenzione in caso di Isee inferiore a 15.000 euro. Se l'Isee è superiore, c'è una quota economica da versare al Comune.